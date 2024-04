Srirama Navami 2024: નરેન્દ્ર મોદીએ લખ્યું કે આ દેશવાસીઓની આટલા વર્ષોની કઠોર તપસ્યા, ત્યાગ અને બલિદાનની સફળતા છે.

અયોધ્યા રામમંદિરનાં રામલલ્લા અને નરેન્દ્ર મોદી

આજે ભરતભરમાં હર્ષોલ્લાસ સાથે રામ નવમી (Srirama Navami 2024)નો તહેવાર ઉજવવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ત્યારે ઠેકઠેકાણે રામમંદિરોમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. એક બાજુ અયોધ્યાનાં રામ મંદિરમાં બિરાજેલા રામલલાના મસ્તક પર સૂર્ય તિલક થવાનું છે તો એ માટે એ ધન્ય પળનાં દર્શન કરવા માટે અયોધ્યાના રામ મંદિરમાં રામભક્તોની ભીડ ઉમટી છે. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ આજના રામ નવમીનાં શુભ અવસર પર દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવી છે.

શું કહ્યું નરેન્દ્ર મોદીએ?

ADVERTISEMENT

The first Ram Navami after the Pran Pratishtha in Ayodhya is a generational milestone, weaving together centuries of devotion with a new era of hope and progress. This is a day crores of Indians waited for. Innumerable people devoted their lives to this sacred cause.



May the… pic.twitter.com/2aJMLn1hhI