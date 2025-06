રાષ્ટ્રવાદી કૉંગ્રેસ પાર્ટી (NCP-SCP) ના વડા શરદ પવારે ગુજરાતના અમદાવાદમાં ઍર ઇન્ડિયાના વિમાન દુર્ઘટનાની ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. X પર એક પોસ્ટમાં પવારે કહ્યું કે અકસ્માતમાં મોટી જાનહાનિ થઈ છે તે સાંભળીને પણ દુઃખ થયું છે.

દેવેન્દ્ર ફડનવીસ અને શરદ પવાર (ફાઇલ તસવીર)

અમદાવાદમાં ઍર ઇન્ડિયાનું પ્લેન ક્રૅશ થયાની ઘટનાથી દેશમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. આ ઘટનાને લઈને દેશના અનેક મોટા નેતાઓ અને રાજ્યોના મુખ્ય પ્રધાને શોક વ્યક્ત કર્યો છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ, ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલ સહિત મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય પ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને એનસીપીના નેતા શરદ પવારે પણ આ ઘટનાને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર દુઃખ વ્યક્ત કરતી પોસ્ટ કરી છે.

The tragedy in Ahmedabad has stunned and saddened us. It is heartbreaking beyond words. In this sad hour, my thoughts are with everyone affected by it. Have been in touch with Ministers and authorities who are working to assist those affected. — Narendra Modi (@narendramodi) June 12, 2025

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લખ્યું “અમદાવાદમાં બનેલી દુર્ઘટનાએ આપણને સ્તબ્ધ અને દુઃખી કર્યા છે. તે શબ્દોમાં કહી શકાય નહીં તેવું હૃદયદ્રાવક છે. આ દુઃખદ ઘડીમાં, મારી સંવેદના તેનાથી પ્રભાવિત દરેક વ્યક્તિ સાથે છે. અસરગ્રસ્તોને મદદ કરવા માટે કામ કરી રહેલા મંત્રીઓ અને અધિકારીઓના સંપર્કમાં છું.”

Pained beyond words by the tragic plane crash in Ahmedabad. Disaster response forces have been quickly rushed to the crash site. Spoke with the Gujarat Chief Minister Shri Bhupendra Patel, Home Minister Shri Harsh Sanghavi, and Commissioner of Police Ahmedabad to assess the… — Amit Shah (@AmitShah) June 12, 2025

અમિત શાહે લખ્યું “અમદાવાદમાં થયેલા દુ:ખદ વિમાન દુર્ઘટનાથી દુઃખ શબ્દમાં વ્યક્ત કરી શકાય તેમ નથી. આપત્તિ પ્રતિભાવ દળોને તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર સાથે વાત કરી.”

અમદાવાદમાં એર ઈન્ડિયાનું પેસેન્જર વિમાન તુટી પડવાની દુર્ઘટનાથી વ્યથિત છું. દુર્ઘટનામાં તત્કાલ બચાવ અને રાહત કામગીરીની તેમજ ઈજાગ્રસ્ત મુસાફરોને તાત્કાલિક સારવાર માટેની વ્યવસ્થા યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરવાની સૂચના અધિકારીઓને આપી છે.



ઈજાગ્રસ્ત મુસાફરોને સારવાર માટે પહોંચાડવા ગ્રીન… — Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) June 12, 2025

ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલે લખ્યું “અમદાવાદમાં ઍર ઇન્ડિયાનું પેસેન્જર વિમાન તુટી પડવાની દુર્ઘટનાથી વ્યથિત છું. દુર્ઘટનામાં તત્કાલ બચાવ અને રાહત કામગીરીની તેમજ ઈજાગ્રસ્ત મુસાફરોને તાત્કાલિક સારવાર માટેની વ્યવસ્થા યુદ્ધના ધોરણે હાથ ધરવાની સૂચના અધિકારીઓને આપી છે. ઈજાગ્રસ્ત મુસાફરોને સારવાર માટે પહોંચાડવા ગ્રીન કોરીડોરની વ્યવસ્થા માટે અને હોસ્પીટલમાં સારવારની તમામ વ્યવસ્થાઓ અગ્રતાક્રમે સુનિશ્ચિત કરવા પણ સૂચનાઓ આપી છે. માનનીય કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ મારી સાથે વાતચીત કરીને આ વિમાન દુર્ઘટનામાં બચાવ – રાહત કામગીરી માટે NDRFની ટીમો અને કેન્દ્ર સરકારની સંપૂર્ણ મદદની ખાતરી આપી છે.”

गुजरातच्या अहमदाबाद येथे एअर इंडियाचं प्रवासी विमान कोसळल्याची घटना मन हेलावून टाकणारी आहे. या दुर्घटनेत मोठी जीवितहानी झाल्याचं देखील कळतंय, हे अतिशय दुःखद आहे. अपघातग्रस्त जखमी प्रवाशांवर उपचार करणाऱ्या व घटनास्थळी मदतकार्यासाठी काम करणाऱ्या यंत्रणांना बळ मिळो आणि जखमींच्या… — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) June 12, 2025

રાષ્ટ્રવાદી કૉંગ્રેસ પાર્ટી (NCP-SCP) ના વડા શરદ પવારે ગુજરાતના અમદાવાદમાં ઍર ઇન્ડિયાના વિમાન દુર્ઘટનાની ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. X પર એક પોસ્ટમાં પવારે કહ્યું કે અકસ્માતમાં મોટી જાનહાનિ થઈ છે તે સાંભળીને પણ દુઃખ થયું છે. તેમણે લખ્યું "ગુજરાતના અમદાવાદમાં ઍર ઇન્ડિયાના પેસેન્જર વિમાનના દુર્ઘટનાની ઘટના હૃદયદ્રાવક છે. આ અકસ્માતમાં મોટી જાનહાનિ થઈ છે તે સાંભળીને પણ ખૂબ દુઃખ થયું છે. હું પ્રાર્થના કરું છું કે ઘાયલ મુસાફરો અને અકસ્માત સ્થળે કામ કરતા લોકોની સારવાર કરતી એજન્સીઓ મજબૂત બને અને ઘાયલો જલ્દી સ્વસ્થ થાય."

Pained and shocked to know about Air India passenger flight incident at Ahmedabad airport.

Praying for everyone’s safety ? — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 12, 2025

મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય પ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસે X પર એક પોસ્ટમાં આ દુર્ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કરતા કહ્યું, "અમદાવાદ ઍરપોર્ટ પર ઍર ઇન્ડિયાના મુસાફરોની ફ્લાઇટની ઘટના વિશે જાણીને દુઃખ થયું અને આઘાત લાગ્યો. દરેકની સલામતી માટે પ્રાર્થના."

अहमदाबाद येथील भीषण विमान अपघात अतिशय धक्कादायक आहे. या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांना मी श्रद्धांजली अर्पण करतो. गुजरात प्रशासन मोठ्या प्रमाणावर बचाव कार्य करत असून विमानातील वाचलेल्या प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढले जात आहे. या दुर्घटनेत मोठी जीवितहानी झाल्याची शक्यताही… — Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) June 12, 2025

રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ પણ X પર હૃદયસ્પર્શી સંદેશ સાથે પ્રતિક્રિયા આપી. તેમણે લખ્યું, "અમદાવાદમાં થયેલ ભયાનક વિમાન દુર્ઘટના ખૂબ જ આઘાતજનક છે. આ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારાઓને હું શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. ગુજરાત વહીવટીતંત્ર એક વિશાળ બચાવ કામગીરી હાથ ધરી રહ્યું છે અને વિમાનના બચી ગયેલા મુસાફરોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે. આ અકસ્માતમાં મોટી જાનહાનિ થવાની પણ અપેક્ષા છે. હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે આ ભયંકર અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા લોકો વહેલી તકે સ્વસ્થ થાય."

Shocked, saddened to hear about the plane crash in Ahmedabad. Praying for safety of survivors and for the families of everyone on that plane.



Let’s hope and pray for them all. — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 12, 2025

વિરોધી પક્ષ શિવસેના (UBT) ના નેતા આદિત્ય ઠાકરેએ અમદાવાદમાં થયેલા દુ:ખદ વિમાન દુર્ઘટના અંગે શોક વ્યક્ત કર્યો. એક ટ્વિટમાં તેમણે કહ્યું, "અમદાવાદમાં થયેલા વિમાન દુર્ઘટના વિશે સાંભળીને આઘાત લાગ્યો, દુઃખ થયું. બચી ગયેલા લોકોની સલામતી અને તે વિમાનમાં સવાર દરેકના પરિવાર માટે પ્રાર્થના. ચાલો આશા રાખીએ અને તેમના બધા માટે પ્રાર્થના કરીએ."