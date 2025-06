Cyprus: ભારતીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સાયપ્રસ મુલાકાત દરમિયાન, તેમને સાયપ્રસના રાષ્ટ્રપતિ નિકોસ ક્રિસ્ટોડુલિડ્સ દ્વારા ‘ગ્રાન્ડ ક્રોસ ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ મેકરિયોસ III’ એનાયત કરવામાં આવ્યો

ભારતીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (Narendra Modi) ગઈકાલે સાયપ્રસ (Cyprus)ની બે દિવસની મુલાકાતે ગયા હતા. આ દરમિયાન સાયપ્રસમાં પીએમ મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. તે જ સમયે, સાયપ્રસના રાષ્ટ્રપતિ નિકોસ ક્રિસ્ટોડોલિડેસ (Nikos Christodoulides)એ પીએમ મોદીને સાયપ્રસના સર્વોચ્ચ સન્માન `ગ્રાન્ડ ક્રોસ ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ મેકરિયોસ III` (Grand Cross of the Order of Makarios III)થી નવાજ્યા હતા. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ આ સન્માન પર ખુશી વ્યક્ત કરી છે.

સાયપ્રસના સર્વોચ્ચ સન્માન `ગ્રાન્ડ ક્રોસ ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ મેકરિયોસ III` દ્વારા ભારતીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સન્માન (PM Narendra Modi honored with Cyprus’ highest civilian award) કરવામાં આવ્યું છે. પીએમ મોદીએ પણ આ સન્માન પર ખુશી વ્યક્ત કરી છે. પીએમ મોદીએ સોશ્યલ મીડિયા (Social Media) પર એક પોસ્ટ શેર કરીને સાયપ્રસનો આભાર માન્યો છે. પીએમ મોદીએ મીડિયા અને સાયપ્રસના લોકોને પણ સંબોધિત કર્યા છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, ‘ગઈકાલથી, જ્યારે મેં સાયપ્રસની ધરતી પર પગ મૂક્યો, ત્યારે રાષ્ટ્રપતિ અને અહીંના લોકો દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલ સ્નેહ અને પ્રેમ મારા હૃદયને સ્પર્શી ગયો. થોડા સમય પહેલા, મને સાયપ્રસના સર્વોચ્ચ સન્માનથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ સન્માન ૧૪૦ કરોડ દેશવાસીઓને સમર્પિત છે. આ સાયપ્રસ અને ભારત વચ્ચે મિત્રતાની મહોર છે.’

I extend my heartfelt gratitude to the Government and people of Cyprus for conferring upon me ‘The Grand Cross of the Order of Makarios III.’



This isn’t my honour. It is an honour for 140 crore Indians. I dedicate this award to the everlasting friendship between India and… pic.twitter.com/Q9p7LQGNfq