સાગર ઠાકુર નામના યુવકને માર મારવા બદલ એલ્વિશ યાદવ વિરુદ્ધ આઈપીસીની કલમ 147, 149, 323 અને 506 હેઠળ કેસ (FIR Registered Against Elvish Yadav) નોંધવામાં આવ્યો છે.

એલ્વિશ યાદવ

FIR Registered Against Elvish Yadav: યુટ્યુબર એલ્વિશ યાદવને મારપીટની ઘટનામાં મોટો આંચકો લાગ્યો છે. હરિયાણાના ગુરુગ્રામમાં આ મામલે તેની સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. ન્યૂઝ એજન્સી એશિયન ન્યૂઝ ઇન્ટરનેશનલ (ANI) એ શનિવારે (9 માર્ચ, 2024) ના રોજ માહિતી આપી હતી કે પોલીસે સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર વિરુદ્ધ ગુરુગ્રામના સેક્ટર 53 પોલીસ સ્ટેશનમાં હુમલો અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવાના આરોપમાં કેસ દાખલ (FIR Registered Against Elvish Yadav) કર્યો છે. આ તે જ કિસ્સો છે, જેને લગતો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો અને તેમાં એલ્વિશ યાદવ એક યુવકને ખરાબ રીતે મારતો જોવા મળ્યો હતો.

ફરિયાદીનો દાવો છે કે એલ્વિશ યાદવે તેને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. સાગર ઠાકુરની ફરિયાદ અનુસાર, તે અને એલ્વિશ યાદવ વર્ષ 2021થી એકબીજાને ઓળખે છે. તેણે કહ્યું, "છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી, `એલ્વિશ ફેન પેજ` નફરત અને પ્રચાર ફેલાવી રહ્યા છે, જેનાથી હું પરેશાન છું."

I was brutally attacked and assaulted by @ElvishYadav, who openly issued death threats to me. All the evidence is available on the internet. But, When I went to the police station to file an FIR, the SHO lodged it under IPC 147, 149, 323, and 506. Unfortunately, these are… pic.twitter.com/UC2U4n1Gee