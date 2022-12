આશા હતી કે પઠાનનું બીજું ગીત `ઝૂમે જો પઠાન` રિલીઝ થવાની સાથે જ વાયરલ થયું છે. સૉન્ગ સોશિયલ મીડિયા અને યૂટ્યૂબ પર ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યું છે. મહત્વની વાત એ છે કે ગીતને યૂટ્યૂબ પર માત્ર અડધા કલાકમાં 1 મિલિયનથી વધારે વ્યૂઝ મળી ચૂક્યા છે.

તસવીર સૌજન્ય મિડ-ડે

4 વર્ષ પછી કમબૅક, તે પણ એવું કે બધું જ વેરવિખેર થઈ જાય... આવું બૉલિવૂડ બાદશાહ શાહરુખ ખાન સિવાય બીજું કોણ કરી શકે છે? રોમાન્સ કિંગ શાહરુખની પઠાનનું નવું ગીત રિલીઝ થઈ ગયું છે. જે રીતે આશા હતી કે પઠાનનું બીજું ગીત `ઝૂમે જો પઠાન` રિલીઝ થવાની સાથે જ વાયરલ થયું છે. સૉન્ગ સોશિયલ મીડિયા અને યૂટ્યૂબ પર ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યું છે. મહત્વની વાત એ છે કે ગીતને યૂટ્યૂબ પર માત્ર અડધા કલાકમાં 1 મિલિયનથી વધારે વ્યૂઝ મળી ચૂક્યા છે.

શાહરુખની ફિલ્મનું નવું ગીત વાયરલ

ઝૂમે જો પઠાણ ગીતમાં શાહરુખ ખાનનો કિલર લૂક અને શાનદાર ડાન્સિંગ મૂવ્સ જોઈને ચાહકોના હ્રદયના ધબકારા વધી ગયા છે. ચાહકો ગીતને લૂપમાં જોઈ રહ્યા છે. સુંદર લોકેશન્સ વચ્ચે શૂટ થયેલ આ ગીત કિંગ ખાનના ચાહકોનો દિવસ બનાવી રહ્યો છે. દીપિકા પાદુકોણ સાથે શાહરુખ ખાનની સિઝલિંગ કેમિસ્ટ્રી જોઈ ચાહકો ઉત્સુક છે. દીપિકા પાદુકોણ અને શાહરુખના કૂલ લૂકની સાથે સોનામાં સુગંધ ભેળવવાનું કામ કરે છે તેમનો પરફેક્ટ ડાન્સ. દીપિકાના સ્ટાઈલિશ લૂક ફરીથી સાબિત કરી રહ્યા છે કે તે ખરેખર બૉલિવૂડ દિવા છે. આખા ગીતમાં દીપિકા પાદુકોણ ગ્લેમરસ ડૉલથી સહેજ પણ ઓછી લાગતી નથી.

ચાહકોએ લીધો ટ્રોલ્સનો જ ઉધડો

આ ગીતમાં કિંગ ખાન શર્ટલેસ જોવા મળ્યો. તેમે શર્ટલેસ થઈને પોતાનો આઇકૉનિક પૉઝ પણ આપ્યો છે. ચાહકો શાહરુખના શર્ટલેસ ફોટોઝ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરી રહ્યા છે. ગીતમાં કિંગ ખાનના સિક્સ પેક એબ્સ સ્પષ્ટ દેખાય છે. 57 વર્ષની ઉંમરે કિંગ ખાનની આવી ફિટનેસ જોઈને લોકો તેના પ્રેમમાં પાગલ થઈ રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર શાહરુખના વખાણના પુલ બાંધતા લોકો થાકતા નથી. લોકો પોતાના પ્રિય અભિનેતા પર અઢળક પ્રેમ વરસાવી રહ્યા છે.

Boycott gang wale bhai log please koi batana is gaane me kya boycott karna hai,mai 10 baar dekh chuka kuch mil hi nahi raha? Please help ???? #JhoomeJoPathaan

Let`s get this party started, shall we? #JhoomeJoPathaan song out now! https://t.co/s20oyl2jwW



Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you on 25th January, 2023. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. pic.twitter.com/oS8Ednuwrv