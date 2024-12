Manmohan Singh Passed Away: ભારત દેશના એક બહુ પ્રતિષ્ઠિત રાજકીય નેતાના નિધનને કારણે શોકમાં છે. ડૉ. મનમોહન સિંહ એક બહુ જ સન્માનિય અર્થશાસ્ત્રી હતા અને તેમણે સરકારી પદવીઓ પર સેવા આપી હતી અને આપણા અર્થતંત્ર પર ઘેરો પ્રભાવ પાડ્યો હતો.: મોદી

પૂર્વ વડા પ્રધાન ડૉ. મનમોહન સિંહ (ફાઇલ તસવીર)

દેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ડૉ. મનમોહન સિંહનું (Manmohan Singh Passed Away) 92 વર્ષની વયે નિધન. તેમની તબિયત બગાડતાં તેમને ગુરુવારે ઑલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ મેડિકલ સાયન્સ (AIIMS) દિલ્હીના ઇમરજન્સી વિભાગમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. ભારતના 14મા વડા પ્રધાન તરીકે ફરજ બજાવનાર ડૉ. મનમોહન સિંહને દેશમાં આર્થિક સુધારાના આર્કિટેક્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ (Manmohan Singh Passed Away) તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે સોશ્યલ મીડિયા પોસ્ટમાં લખ્યું કે, ભારત દેશના એક બહુ પ્રતિષ્ઠિત રાજકીય નેતાના નિધનને કારણે શોકમાં છે. ડૉ. મનમોહન સિંહ એક બહુ જ સન્માનિય અર્થશાસ્ત્રી હતા અને તેમણે સરકારી પદવીઓ પર સેવા આપી હતી અને આપણા અર્થતંત્ર પર ઘેરો પ્રભાવ પાડ્યો હતો.

India mourns the loss of one of its most distinguished leaders, Dr. Manmohan Singh Ji. Rising from humble origins, he rose to become a respected economist. He served in various government positions as well, including as Finance Minister, leaving a strong imprint on our economic… pic.twitter.com/clW00Yv6oP