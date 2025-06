નવી માર્ગદર્શિકા હેઠળ, ભારતમાં એસીનું તાપમાન ૨૦ થી ૨૮ ડિગ્રી સેલ્સિયસ વચ્ચે સેટ કરવામાં આવશે. કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું, `જ્યાં સુધી એસી તાપમાનને પ્રમાણિત કરવાની વાત છે, તેઓ એક નવો પ્રયોગ-જોગવાઈ પણ કરવા જઈ રહ્યા છે.

પ્રતીકાત્મક તસવીર સૌજન્ય AI

ભીષણ ગરમી વચ્ચે, જ્યાં ૧૬ ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર સેટ કરેલા ઍર કંડિશનર (AC) પણ રૂમને ઠંડુ કરી શકતા નથી, ત્યાં સરકાર એસી માટે લઘુત્તમ અને મહત્તમ તાપમાન સેટિંગ્સ લાગુ કરવા માટે એક નવો નિયમ વિચારી રહી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી મનોહર લાલ ખટ્ટરે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે ઍર કંડિશનરના તાપમાનને પ્રમાણિત કરવા માટે ટૂંક સમયમાં નવા નિયમો લાગુ કરવામાં આવશે. નવી માર્ગદર્શિકા હેઠળ, ભારતમાં એસીનું તાપમાન ૨૦ થી ૨૮ ડિગ્રી સેલ્સિયસ વચ્ચે સેટ કરવામાં આવશે. કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું, `જ્યાં સુધી એસી તાપમાનને પ્રમાણિત કરવાની વાત છે, તેઓ એક નવો પ્રયોગ-જોગવાઈ પણ કરવા જઈ રહ્યા છે. હવે એસીનું તાપમાન ૨૦ થી ૨૮ ડિગ્રી રહેશે. એટલે કે, તેનું ઠંડું ૨૦ ડિગ્રીથી ઓછું કરી શકાતું નથી અને વોર્મિંગ ૨૮ ડિગ્રીથી વધુ કરી શકાતું નથી.

જાપાન અને ઇટાલીમાં પણ એસી તાપમાન સંબંધિત નવા નિયમો

તેમણે વધુમાં કહ્યું, “હાલમાં જાપાનમાં, એસીનું તાપમાન ૨૬-૨૭ ડિગ્રી પર પ્રમાણિત છે અને ઇટાલીમાં, ફક્ત ૨૩ ડિગ્રી પર એસી ચલાવવાનો નિયમ છે. ગરમીને કારણે પરિસ્થિતિ ભયંકર છે! 1 ટનની ક્ષમતાવાળા સસ્તા બ્રાન્ડેડ એસી ખરીદો, તમને શિમલા-મનાલીનો અનુભવ થશે.” મનોહર લાલ ખટ્ટરે આગળ કહ્યું, “અમે આ દેશોને આપણાથી ઘણા આગળ, ઘણા વિકસિત માનીએ છીએ, તેમના આવા ધોરણો છે. અને અમે હાલમાં ઘણા ડર સાથે તે કર્યું છે, 20 ડિગ્રી. થોડો અનુભવ મેળવ્યા પછી, તેના પર વધુ વિચારણા કરવામાં આવશે. અને મને નથી લાગતું કે કોઈ 20 ડિગ્રીથી નીચે સૂશે. હાલમાં સર્વેક્ષણમાં લોકો કહે છે કે તેને 24 ટકા બનાવવું જોઈએ, પરંતુ કેટલાક લોકો વિરોધ કરતા બચવા માટે, તે 20 થી 28 ડિગ્રી વચ્ચે કરવામાં આવ્યું છે.”

#WATCH | Delhi: Union Minister of Housing & Urban Affairs, Manohar Lal Khattar says, "Regarding air conditioning standards, a new provision is being implemented soon. The temperature standardization for ACs will be set between 20°C to 28°C, meaning we won`t be able to cool below… pic.twitter.com/Iwnaa4ZPKN