વર્ષ 2018માં હિલેરી ક્લિન્ટને અમદાવાદ ખાતે સેવાની મુલાકાત લીધી હતી અને ઈલાબેન ભટ્ટની કામગીરીને બિરદાવી હતી.

હિલેરી ક્લિન્ટને અમદાવાક ખાતે સેવાની મુલાકાત લીધી હતી (તસવીર: ટ્વિટર)

સેવાના સ્થાપક, પદ્મશ્રી તથા પદ્મભૂષણથી સન્માનિત અને રેમન મૅગ્સેસે અવૉર્ડ સિદ્ધ કરનાર દુનિયાના પ્રથમ ગુજરાતી મહિલા ઇલાબેન ભટ્ટ(Ela Bhatt)નું ગત રોજ એટલે કે 2 નવેમ્બરના રોજ નિધન થયું છે. માત્ર ગુજરાતની જ નહીં પણ દેશની હજારો મહિલાને આત્મનિર્ભર બનાવનાર ઈલાબેન ભટ્ટથી અમેરિકના ફોર્મર ફર્સ્ટ લેડી હિલેરી ક્લિન્ટન (Former First Lady Of US, Hillary Clinton)પ્રભાવિત થયા હતાં. તેમજ હિલેરીએ તેમના કામની પ્રશંસા કરી ઈલાબેન ભટ્ટને `પર્સનલ હિરો` કહ્યાં હતાં.

વર્ષ1995માં અમેરિકન ભુતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ બીલ ક્લીન્ટનના પત્ની હિલેરી ક્લીન્ટ ભારત આવ્યાં હતાં. ત્યારે બંને વચ્ચે પ્રાથમિક મુલાકાત થઈ હતી. ત્યાર બાદ 2018માં મુકેશ અંબાણીની પુત્રીના લગ્ન સમારોહમાં હાજરી આપવા હિલેરી ક્લિન્ટન ફરી ભારત આવ્યાં હતાં. આ દરમિયાન તેમણે અમદાવાદ ખાતે સેવાની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી હતી.

One of my personal heroes is Ela Bhatt, who has provided microloans to women in India for 46 years. Her work embodies the principle that every person should have the chance to achieve his or her dreams and make the most of their God-given potential. https://t.co/JcU2JY1VNy pic.twitter.com/chD252vOaM