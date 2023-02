અભિનેત્રી સ્વરા ભાસ્કર (Swara Bhaskar) અને સપા નેતા ફહાદ અહેમદ (Fahadh Ahmed)ચર્ચામાં છે. કારણ છે, અભિનેત્રીએ ફહાદ અહેમદ સાથે કોર્ટમાં લગ્ન કરી લીધા છે.

તસવીર: સૌ.સ્વરા ભાસ્કર ટ્વિટર

બૉલિવૂડ અભિનેત્રી સ્વરા ભાસ્કર (Swara Bhaskar) અને સપા નેતા ફહાદ અહેમદ (Fahadh Ahmed)ચર્ચામાં છે. કારણ છે, અભિનેત્રીએ ફહાદ અહેમદ સાથે કોર્ટમાં લગ્ન કરી લીધા છે. લગ્ન બાદ અભિનેત્રીએ ટ્વિટર પર એક પોસ્ટ પણ કરી હતી, જેમાં વીડિયોમાં બંનેનો પ્રેમ દેખાઈ રહ્યો હતો. ફેન્સ પણ કપલને અભિનંદન આપી રહ્યા છે.

અહેવાલો અનુસાર સ્વરા ભાસ્કર અને ફહાદ અહેમદે 6 જાન્યુઆરીએ કોર્ટ મેરેજ કર્યા હતા, પરંતુ સ્વરા ભાસ્કરે હજુ સુધી હિંદુ કે મુસ્લિમ રીતિ-રિવાજો સાથે લગ્ન કર્યા નથી. અભિનેત્રીની જે તસવીર વાયરલ થઈ રહી છે તેમાં સ્વરાએ લાલ સાડી પહેરી છે. મળતી માહિતી મુજબ, સ્વરાની ગઈકાલે સગાઈ થઈ હતી. તેમની સગાઈમાં બોલિવૂડ અભિનેત્રી સોનમ કપૂર પણ પહોંચી હતી. સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં સ્વરા અને ફહાદ એકસાથે જોવા મળે છે અને ફહાદ કહે છે, `અભી સિર્ફ સગાઈ હુઈ હૈ, ​​શાદી માર્ચમાં હૈ`. આ અંગે સ્વરા ભાસ્કર કહે છે, " પિક્ચર અભી બાકી હૈ મેરે દોસ્ત".

So blessed to be supported and cheered by the love of family and friends like family! Wore my mother’s sari & her jewellery.. made @FahadZirarAhmad wear colour :) and we registered under the #SpecialMarriageAct

Now to prep for shehnaii-wala shaadi ♥️✨@theUdayB pic.twitter.com/YwLS5ARbj4