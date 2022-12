શનિવારે મૉરોક્કો સામેની ક્વૉર્ટર ફાઇનલમાં પોર્ટુગલનો નિસ્તેજ પર્ફોર્મન્સ બાદ ૦-૧થી પરાજય થયો

વિરાટ કોહલીએ ટ્‍વિટર-પેજ પર પોતાનો તેમ જ પોર્ટુગલના સુપરસ્ટાર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોનો આ ફોટો પોસ્ટ કર્યો છે.

ભારતના બૅટિંગ-લેજન્ડ વિરાટ કોહલીને ફુટબૉલની રમત બેહદ પ્રિય છે અને પોર્ટુગલનો સુપરસ્ટાર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો તેનો મોસ્ટ-ફેવરિટ ફુટબોલર છે. શનિવારે મૉરોક્કો સામેની ક્વૉર્ટર ફાઇનલમાં પોર્ટુગલનો નિસ્તેજ પર્ફોર્મન્સ બાદ ૦-૧થી પરાજય થયો એને પગલે પોર્ટુગલની અને ખાસ કરીને રોનાલ્ડોની સોશ્યલ મીડિયામાં ખૂબ ટીકા થઈ રહી છે અને એવામાં કોહલીએ રોનાલ્ડો (CR7)ને ટ્વિટરના પોસ્ટમાં Greatest Of All Time (GOAT) તરીકે ઓળખાવ્યો એટલે રોનાલ્ડોના કટ્ટર હરીફ ખેલાડી લિયોનેલ મેસીના ચાહકો તેમ જ ખુદ કોહલીના કેટલાક ફૅન્સે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે.

કોહલીએ મેસેજમાં શું લખ્યું હતું?

‘રોનાલ્ડો, તેં ફુટબૉલની રમત માટે અને વિશ્વભરમાં ફેલાયેલા આ મહાન રમતના ચાહકો માટે જેકંઈ કર્યું છે એની તોલે કોઈ ટ્રોફી કે કોઈ પણ ટાઇટલ ન આવે. લોકોના દિલોદિમાગ પર તારો જે પ્રભાવ રહ્યો છે અને હું તેમ જ વિશ્વના કરોડો લોકો તને રમતો જોતી વખતે જે લાગણીઓ અનુભવીએ છીએ એની સામે કોઈ પણ ટાઇટલ નાનું કહેવાય. આ જ તને ઈશ્વર પાસેથી મળેલી સુંદર બક્ષિસ છે. જે માણસ દરેક વખતે પૂરા દિલથી રમતો હોય, તનતોડ મહેનત તથા નિષ્ઠા માટે જે સર્વોત્તમ દૃષ્ટાંત ગણાતો હોય તેમ જ કોઈ પણ સ્પોર્ટ્સપર્સન માટે પ્રેરણામૂર્તિ હોય એવી વ્યક્તિને ખરા દિલથી શુભેચ્છા અને આશીર્વાદ કેવી રીતે ચુકાય. તું મારા માટે Greatest Of All Time (GOAT) છે.’

(1/2) No trophy or any title can take anything away from what you’ve done in this sport and for sports fans around the world. No title can explain the impact you’ve had on people and what I and so many around the world feel when we watch you play. That’s a gift from god. pic.twitter.com/inKW0rkkpq