BJP અને CPI(M) નેતાઓએ વીડિયોમાં દાવો કર્યો છે કે માર મારનાર વ્યક્તિ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા તજેમુલ છે, જે સ્થાનિક વિવાદોમાં `ત્વરિત ન્યાય` આપવા માટે જાણીતા છે

વાયરલ વીડિયોમાંથી લેવાયેલ સ્ક્રીનશોટ

Woman Beaten on Road in Bengal: પશ્ચિમ બંગાળમાં ચાર દિવસમાં બીજી વખત મહિલા સાથે મારપીટ અને દુષ્કર્મની ઘટના સામે આવી છે. રવિવાર (30 જૂન)ના રોજ, ઉત્તર દિનાજપુર જિલ્લાના ચોપરા વિસ્તારનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવ્યો, જેમાં એક પુરુષ બે લોકોને - એક મહિલા અને એક પુરૂષને રસ્તા પર લાકડી વડે મારતો જોવા મળે છે.

પુરુષ-સ્ત્રીને ઘણી વાર મારે છે. તેણી પીડાથી ચીસો પાડે છે, પરંતુ તે માણસ મારવાનું બંધ કરતું નથી. આ પછી તે વ્યક્તિ મહિલાની પાસે બેઠેલા પુરુષ તરફ વળે છે અને તેને મારવા લાગે છે. આ દરમિયાન ભીડ શો જોતી રહે છે. સ્ત્રી કે પુરુષને બચાવવા કોઈ આગળ આવતું નથી. વીડિયોમાં એક સમયે પુરુષ મહિલાના વાળ પકડીને લાતો મારે છે.

વિપક્ષ આ વીડિયોને લઈને રાજ્યની મમતા સરકાર પર પ્રહારો કરી રહ્યો છે. BJP અને CPI(M) નેતાઓએ વીડિયોમાં દાવો કર્યો છે કે માર મારનાર વ્યક્તિ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા તજેમુલ છે, જે સ્થાનિક વિવાદોમાં `ત્વરિત ન્યાય` આપવા માટે જાણીતા છે.

This is the ugly face of Mamata Banerjee’s rule in West Bengal.



The guy in the video, who is beating up a woman mercilessly, is Tajemul (popular as JCB in the area). He is famous for giving quick justice through his ‘insaf’ sabha and is a close associate of Chopra MLA Hamidur… pic.twitter.com/fuQ8dVO5Mr