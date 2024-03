Major Accident at Kolkata Airport: ઍર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસના પ્રવક્તા પ્રમાણે, તેમનું વિમાન ક્લિયરન્સની રાહ જોઈ રહ્યું હતું, ત્યારે બીજી ઍરલાઈન કંપનીના પ્લેનનું વિંગ ટિપ તેની સાથે અથડાઈ ગયું.

તસવીર સૌજન્ય ટ્વિટર

Major Accident at Kolkata Airport: ઍર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસના પ્રવક્તા પ્રમાણે, તેમનું વિમાન ક્લિયરન્સની રાહ જોઈ રહ્યું હતું, ત્યારે બીજી ઍરલાઈન કંપનીના પ્લેનનું વિંગ ટિપ તેની સાથે અથડાઈ ગયું.

પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતા એરપોર્ટ પર બુધવારે (27 માર્ચ, 2024)ના રોજ ઈન્ડિગો અને એર ઈન્ડિયાના વિમાનોની પાંખો એકબીજા સાથે અથડાઈ હતી. ઈન્ડિગો ફ્લાઈટ ટેક્સીવે પરથી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે એર ઈન્ડિયાના અન્ય એરક્રાફ્ટ સાથે એરક્રાફ્ટનો એક ભાગ અથડાયો હતો. જો કે સૌથી સારી વાત એ છે કે આ દુર્ઘટના દરમિયાન કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી.

Major Accident: આ દુર્ઘટના બાદ ઍર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસના પ્રવક્તાએ ન્યૂઝ એજન્સી ANIને જણાવ્યું - કોલકાતા એરપોર્ટના રનવે પર અમારું એક વિમાન તમિલનાડુના ચેન્નાઈ જવા માટે ક્લિયરન્સની રાહ જોઈ રહ્યું હતું. તે જ સમયે, અન્ય એરલાઇન કંપનીના પ્લેનની પાંખની ટોચ (પાંખનો કિનારો ભાગ) તેની સાથે અથડાઈ હતી. ત્યારપછી ઍરક્રાફ્ટને ખાડીમાં પરત મોકલવામાં આવ્યું હતું અને હાલમાં મામલાની તપાસ ચાલી રહી છે. અમે ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) અને એરપોર્ટ ઓથોરિટીને સહકાર આપી રહ્યા છીએ. અમને ખેદ છે કે આ અકસ્માતથી મુસાફરોને અસુવિધા થઈ.

Ground Collision at Kolkata Airport



? VT-TGG, 737-800 of Air India Express and VT-ISS, A320neo of IndiGo have made contact while taxing to RW19R



? VT-TGG was off to Chennai and VT-ISS was off to Darbhanga, both returned to bay



? Further details awaited



?@lmfaookbro pic.twitter.com/I6ZHKLMli6