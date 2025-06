વિકસિત ભારતનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવું, ગુલામીના દરેક નિશાનથી મુક્તિ મેળવવી, આપણા વારસામાં ગર્વ લેવો, એકતા અને એકતા માટે પ્રતિબદ્ધ રહેવું અને દરેક નાગરિકમાં ફરજની ભાવના જગાવવી - આ પાંચ પ્રતિજ્ઞાઓ 130 કરોડ લોકોના સંકલ્પ બની ગયા છે.

રાષ્ટ્રની ઓળખના આત્મા તરીકે ભારતીય ભાષાઓના મહત્ત્વ પર ભાર મૂકતા, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગુરુવારે કહ્યું કે ભારતનો ભાષાકીય વારસો પાછો મેળવવાનો અને માતૃભાષાઓમાં ગર્વ સાથે વિશ્વનું નેતૃત્વ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. ભૂતપૂર્વ સિવિલ સેવક, IAS આશુતોષ અગ્નિહોત્રી દ્વારા લખાયેલ `મૈં બૂંદ સ્વયં, ખુદ સાગર હૂં` પુસ્તકના વિમોચન પ્રસંગે બોલતા શાહે કહ્યું, "આ દેશમાં, જેઓ અંગ્રેજી બોલે છે તેઓ ટૂંક સમયમાં શરમ અનુભવશે - આવા સમાજનું નિર્માણ દૂર નથી. ફક્ત દૃઢ નિશ્ચયી લોકો જ પરિવર્તન લાવી શકે છે. મારું માનવું છે કે આપણા દેશની ભાષાઓ આપણી સંસ્કૃતિના રત્નો છે. આપણી ભાષાઓ વિના, આપણે ખરેખર ભારતીય રહી શકતા નથી."

"આપણા દેશ, આપણી સંસ્કૃતિ, આપણા ઇતિહાસ અને આપણા ધર્મને સમજવા માટે, કોઈ પણ વિદેશી ભાષા પૂરતી નથી. સંપૂર્ણ ભારતનો વિચાર અડધી-બેકડ વિદેશી ભાષાઓ દ્વારા કલ્પના કરી શકાતો નથી. હું સંપૂર્ણ રીતે જાણું છું કે આ યુદ્ધ કેટલું મુશ્કેલ છે, પરંતુ મને એ પણ સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે ભારતીય સમાજ તેને જીતી લેશે. ફરી એકવાર, આત્મસન્માન સાથે, આપણે આપણા દેશને આપણી પોતાની ભાષાઓમાં ચલાવીશું અને વિશ્વનું નેતૃત્વ પણ કરીશું," તેમણે કહ્યું.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ઘડવામાં આવેલા `પંચ પ્રણ` (પાંચ પ્રતિજ્ઞાઓ) ની રૂપરેખા આપતા શાહે કહ્યું કે આ પાંચ પ્રતિજ્ઞાઓ દેશના 130 કરોડ લોકોનો સંકલ્પ બની ગઈ છે. "મોદીજીએ અમૃત કાળ માટે `પંચ પ્રણ` (પાંચ પ્રતિજ્ઞાઓ) નો પાયો નાખ્યો છે. વિકસિત ભારતનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવું, ગુલામીના દરેક નિશાનથી મુક્તિ મેળવવી, આપણા વારસામાં ગર્વ લેવો, એકતા અને એકતા માટે પ્રતિબદ્ધ રહેવું અને દરેક નાગરિકમાં ફરજની ભાવના જગાવવી - આ પાંચ પ્રતિજ્ઞાઓ 130 કરોડ લોકોના સંકલ્પ બની ગયા છે. તેથી જ 2047 સુધીમાં, આપણે શિખર પર હોઈશું, અને આપણી ભાષાઓ આ યાત્રામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે," અમિત શાહે કહ્યું. ભૂતપૂર્વ IAS આશુતોષ અગ્નિહોત્રી દ્વારા લખાયેલા પુસ્તક પર બોલતા, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે વહીવટી અધિકારીઓની તાલીમમાં પરિવર્તનની જરૂર છે.

