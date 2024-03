Indian PHD Student Killed: ૧૯ માર્ચે બની હતી દુર્ઘટના, દીકરીના પિતા મૃતદેહ લેવા પહોંચ્યા લંડન

પ્રતીકાત્મક તસવીર

વિદેશમાં વધુ એક ભારતીય વિદ્યાર્થી (Indian Students died in abroad)નાં મોતની દુર્ઘટના બની છે. લંડન (London)માં એક ભારતીય વિદ્યાર્થીનીનું ટ્રક દ્વારા કચડાઈ જવાથી દુઃખદ મૃત્યુ થયું છે અને આ ઘટના ગયા અઠવાડિયે બની હતી. મૃતક વિદ્યાર્થીનીની ઓળખ ૩૩ વર્ષીય ચેઇસ્ટા કોચર (Cheistha Kochar) તરીકે થઈ છે, જે લંડન સ્કૂલ ઓફ ઈકોનોમિક્સ (London School of Economics)માં પીએચડી (PHD)ની વિદ્યાર્થીની હતી.

લંડનમાં ૩૩ વર્ષીય ભારતીય વિદ્યાર્થી (Indian PHD Student Killed) ચેઇસ્ટા કોચર ગયા અઠવાડિયે સાયકલ પર ઘરે પરત ફરતી વખતે ટ્રક દ્વારા કચડાઈ હતી, પરિણામે તેણીનું મૃત્યુ થયું હતું. આ વિદ્યાર્થીએ અગાઉ પબ્લિક પોલિસી થિંક ટેન્ક નીતિ આયોગ (NITI Aayog) સાથે કામ કર્યું છે. તે લંડન સ્કૂલ ઓફ ઈકોનોમિક્સમાં પીએચડી કરી રહી હતી.

ADVERTISEMENT

નીતિ આયોગના પૂર્વ સીઈઓ અમિતાભ કાંતે એક ઓનલાઈન પોસ્ટમાં ચેઇસ્ટા કોચરના નિધનના સમાચાર શેર કર્યા હતા. તેણે સોશ્યલ મીડિયા (Social Media) પ્લેટફોર્મ એક્સ (X) પર એક પોસ્ટ શૅર કરી છે જેમાં લખ્યું છે કે, ‘ચેઇસ્ટા કોચરે #LIFE પ્રોગ્રામમાં મારી સાથે કામ કર્યું છે. લંડનમાં સાઇકલ ચલાવતી વખતે તે ભયાનક અકસ્માતનો શિકાર બની હતી. તે પ્રતિભાાશાળી, બહાદુર અને તેજસ્વી હતી.’

અહીં જુઓ અમિતાભ કાંતની પોસ્ટઃ

Cheistha Kochar worked with me on the #LIFE programme in @NITIAayog She was in the #Nudge unit and had gone to do her Ph.D in behavioural science at #LSE

Passed away in a terrible traffic incident while cycling in London. She was bright, brilliant & brave and always full of… pic.twitter.com/7WyyklhsTA