ભાજપની ચિંતા વધીઃ દેવેન્દ્ર ફડણવીસ COVID-19 પૉઝિટિવ

મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસ જે હાલ બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણી પ્રચારમાં અગ્રેસર હતા તેમનો કોરોનાવાયરસ રિપોર્ટ પૉઝિટિવ આવતા તેમણે પોતાને આઈસોલેટ કર્યા છે.

I have been working every single day since the lockdown but now it seems that God wants me to stop for a while and take a break !

I have tested #COVID19 positive and in isolation.

Taking all medication & treatment as per the advice of the doctors.