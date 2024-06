Pushpa 2 the Rule Release Date: આ ફિલ્મનો પહેલો ભાગ 17 ડિસેમ્બર 2021માં આવ્યો હતો, જેણે ધૂમ મચાવી દીધી હતી.

પુષ્પા 2: ધ રુલના બીજા ગીતની જાહેરાતનું પોસ્ટર

અલ્લુ અર્જુન અને રશ્મિકા મંદાનાની સૌથી વધુ રાહ જોવાતી ફિલ્મ `પુષ્પા 2: ધ રૂલ`ને (Pushpa 2 the Rule Release Date) લઈને લોકોમાં મોટો ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે. આ ફિલ્મની જાહેરાત થાય બાદ તરત જ તેની ચર્ચા શરૂ થઈ હતી અને તે બાદ ફિલ્મ 2024માં 15 ઑગસ્ટે રિલીઝ થશે એવી જાહેરાત થતાં ચાહકોમાં મોટો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો, પણ હવે નવા સમચાર સામે આવ્યા છે કે પુષ્પા 2’ની રિલીઝ ટેડ આગળ ધકેલવામાં આવી છે. જેથી હવે આ ફિલ્મની નવી રિલીઝ ડેટ ફિલ્મના મેકર્સે કરી છે.

સુકુમાર દ્વારા ડિરેક્ટ કરવામાં આવેલી ફિલ્મના પહેલા ભાગ (Pushpa 2 the Rule Release Date) એટલે કે `પુષ્પા: દ રાઇઝ`એ તો લોકોની વાહવાહી સાથે બૉક્સ ઓફિસ પર પણ મબલખ કમાણી કરી હતી. આ ફિલ્મના હિટ થયા બાદના તરત જ ફિલ્મના ક્રેઝને જોતા, ત્રણ વર્ષ બાદ મેકર્સે ફિલ્મના બીજા ભાગની જહીરત કરી હતી. શરૂઆતથી જ ફિલ્મની રિલીઝ ડેટને જાહેર કરવામાં આવી હતી જેથી ફિલ્મના 15 ઓગસ્ટે દેશભરના થિયેટર્સમાં રિલીઝ માટેની તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી. ફિલ્મ `પુષ્પા 2: ધ રૂલ`નો 15 ઑગસ્ટે અજય દેવગનની ફિલ્મ `સિંઘમ અગ્રેન` સાથે થવાનો હતો. ટે બાદ શ્રધ્ધા કપૂર અને રાજકુમાર રાવની ફિલ્મ `સ્ત્રી 2` અને અક્ષય કુમારની ફિલ્મ `ખેલ ખેલ મેં` સાથે આ ફિલ્મ થિયેટરમાં રિલીઝ થવાની હતી. જેથી લોકોને લાગતું હતું કે પુષ્પા સાથે બીજી અનેક ફિલ્મો રિલીઝ થવાને લીધે મેકર્સે તેને પોસ્ટપોન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, પણ હવે આ ફિલ્મની રિલિજ ડેટને પોસ્ટપોન કરવાનું ખરું કારણ સામે આવ્યું છે.

ADVERTISEMENT

We intend to give you the best ?



The wait increases for a memorable experience on the big screens.#Pushpa2TheRule Grand release worldwide on 6th DECEMBER 2024 ??



His rule will be phenomenal. His rule will be unprecedented ❤️‍?



Icon Star @alluarjun @iamRashmika @aryasukku… pic.twitter.com/EKMNaYOU5e