ભારતમાં G20 સમિટની સફળ યજમાનીને કારણે સમગ્ર દેશ અત્યારે ગર્વની લાગણી છે. ત્યારે બૉલિવૂડના સેલેબ્સનું શું માનવું છે તે જાણો અહીં..

શાહરુખ ખાન અને પીએમ નરેન્દ્ર મોદી

ભારતમાં G20 સમિટની સફળ યજમાનીને કારણે સમગ્ર દેશ અત્યારે ગર્વની લાગણી અનુભવી રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં બૉલિવૂડ સ્ટાર્સે સફળ G20 સમિટ 2023 અને PM નરેન્દ્ર મોદીએ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં લીડર્સ સમિટની યજમાની કરવા બદલ ઉજવણી કરી છે. મોદીને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. આ યાદીમાં અક્ષય કુમાર, શાહરૂખ ખાન સહિત ઘણા સ્ટાર્સના નામ સામેલ છે.

અક્ષય કુમારે કહ્યું- દેશવાસીઓનું માથું ગૌરવથી ઊંચું

One Earth, One Family, One future. What a splendid way to mark a historic #G20Summit. Bharat’s leadership has proved that Vasudhaiva Kutumbakam is the reality of the new world order.

As proud Indians, we hold our heads high today. Thank you Modi ji…thanks everyone who made us… https://t.co/76tc2D93OJ — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 10, 2023

ભારતની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી G20 સમિટ માટે વડાપ્રધાન મોદીને અભિનંદન આપતી પોસ્ટ શેર કરતી વખતે અક્ષય કુમારે લખ્યું, `એક પૃથ્વી, એક પરિવાર, એક ભવિષ્ય. ઐતિહાસિક G20 સમિટને ચિહ્નિત કરવાની કેટલી અદ્ભુત રીત છે. ભારતના નેતૃત્વએ સાબિત કર્યું છે કે વસુધૈવ કુટુંબકમ એ જ નવી વિશ્વ વ્યવસ્થાની વાસ્તવિકતા છે. તેઓ એક ભારતીય તરીકે ગર્વ અનુભવે છે.આજે આપણે દેશવાસીઓનું માથું ગૌરવથી ઊંચું થયું છે. આભાર મોદીજી. દરેક વ્યક્તિનો આભાર કે જેણે આપણને વિશ્વની ટોચ પરનો અનુભવ કરાવ્યો. જય ભારત.`

શાહરૂખ ખાને વડાપ્રધાનની પ્રશંસા કરી હતી

Congratulations to Hon. PM @narendramodi ji for the success of India’s G20 Presidency and for fostering unity between nations for a better future for the people of the world.

It has brought in a sense of honour and pride into the hearts of every Indian. Sir, under your… https://t.co/x6q4IkNHBN — Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 10, 2023

અક્ષય પહેલા શાહરૂખ ખાને પણ રવિવારે જી20ને લઈને પીએમ મોદીના વખાણ કર્યા હતા. G20 તરફથી PM નરેન્દ્ર મોદીનો વીડિયો શેર કરતી વખતે શાહરૂખ ખાને પોતાના ટ્વિટમાં લખ્યું, `વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જીને ભારતના G20 પ્રેસિડેન્ટની સફળતા અને વિશ્વના લોકોના સારા ભવિષ્ય માટે રાષ્ટ્રો વચ્ચે એકતાને પ્રોત્સાહન આપવા બદલ અભિનંદન.`

અમિતાભ બચ્ચને પણ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી

T 4763 - G20 .. भारत का गर्व ?? a Quantum leap into the forefront of the World !!

भारत माता की जय ?? — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 10, 2023

બૉલિવૂડ સુપરસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચને પણ નવા સ્થપાયેલા ભારત મંડપમ ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન-કન્વેન્શન સેન્ટરમાં યોજાયેલી G20ની 18મી બેઠક પર ખુશી વ્યક્ત કરી અને લખ્યું, `G20... ભારતનું ગૌરવ. વિશ્વમાં મોખરે એક ક્વોન્ટમ લીપ! ભારત માતાની જય.`

અનિલ કપૂરે પણ મોદી માટે એક પોસ્ટ શેર કરી છે

India`s leadership at the G20 Summit has been a tremendous success and I`d like to congratulate H`ble PM @narendramodi ji for his tireless efforts in pursuit of a brighter future for people worldwide! #ProudIndian ???? https://t.co/E5whbsntok — Anil Kapoor (@AnilKapoor) September 10, 2023

અનિલ કપૂરે પણ PM મોદીને G20 સમિટ માટે અભિનંદન આપ્યા અને પોસ્ટ શેર કરતા લખ્યું, `G20 સમિટમાં ભારતનું નેતૃત્વ જબરદસ્ત રીતે સફળ રહ્યું છે અને હું માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીને વિશ્વભરના લોકોના ભવિષ્ય માટેના તેમના પ્રયાસો માટે અભિનંદન આપું છું. તમારા અથાક પ્રયત્નો માટે તમને અભિનંદન આપવા માંગુ છું.`

અનુપમ ખેરે પણ G20ની સફળતા માટે મોદીજીને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

તે જ સમયે અનુપમ ખેરે પણ ટ્વિટ કરીને પીએમ મોદીના વખાણ કર્યા છે, `વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, G20 સમિટના સફળ આયોજન માટે ભારત સરકાર અને ખાસ કરીને તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. તમે 140 કરોડ ભારતીયોના દિલ ગર્વથી ભરી દીધા છે. સાદગી, નિશ્ચય અને નમ્રતા સાથે, તમે દરેકને બતાવ્યું છે કે ભારતમાં હવે વિશ્વનું નેતૃત્વ કરવાની ક્ષમતા કેવી છે. બે દિવસીય કાર્યક્રમ ખૂબ જ ગરિમા, સજાવટ અને ચોકસાઈ સાથે યોજાયો હતો. અમને ખૂબ ગર્વ અનુભવવા બદલ આભાર. ભારતનો વિજય.`