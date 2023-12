દિવંગત અભિનેતા અને રાજકારણી વિજયકાંતને અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ (Attack On Thalapathy Vijay) આપવા માટે ગઈકાલે 28મી ડિસેમ્બરની સાંજે ચેન્નાઈના આઈલેન્ડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે દક્ષિણ સિનેમાના મોટા સ્ટાર્સ એકઠા થયા હતા

વિજય થલપતિ

દિવંગત અભિનેતા અને રાજકારણી વિજયકાંતને અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ (Attack On Thalapathy Vijay) આપવા માટે ગઈકાલે 28મી ડિસેમ્બરની સાંજે ચેન્નાઈના આઈલેન્ડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે દક્ષિણ સિનેમાના મોટા સ્ટાર્સ એકઠા થયા હતા. થલપતિ વિજય પણ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા આવ્યા હતા, જેનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે. વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે જ્યારે થાલપતિ વિજય ભીડમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે કોઈએ ચપ્પલ ફેંક્યું જે સીધું તેના પર વાગ્યું.

થલપતિ વિજયે આ ઘટના પર તરત જ કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી ન હતી અને આગળ વધવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું, પરંતુ તેની પાછળ આવેલા એક વ્યક્તિએ તરત જ ચંપલ ઉપાડ્યું હતું અને તે જ્યાંથી આવ્યું હતું તે દિશામાં ફેંકી દીધું હતું. ફિલ્મ સ્ટાર (Attack On Thalapathy Vijay) પર શા માટે હુમલો કરવામાં આવ્યો તે જાણી શકાયું નથી, પરંતુ અભિનેતા અજીતની ફેન ક્લબે આ ઘટનાની નિંદા કરતું નિવેદન બહાર પાડ્યું છે.

We #Ajith fans strongly condemneding this disrespect behaviour to vijay . whoever it may be, we should respect when they came to our place.



Throwing slipper to @actorvijay is totally not acceptable ??



Stay strong #Vijay #RIPCaptainVijayakanth pic.twitter.com/dVg9RjC7Yy