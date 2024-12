વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને રવિવારે કુવૈતમાં ગાર્ડ ઑફ ઑનર આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. આજે તેમના દ્વીદિવસીય કુવૈત પ્રવાસનો અંતિમ દિવસ છે. પીએમ મોદી છેલ્લા 43 વર્ષોમાં કુવૈતનો પ્રવાસ કરનારા પૂર્વ પીએમ ઇન્દિરા ગાંધી બાદ બીજા પ્રધાનમંત્રી છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને કુવૈતમાં અપાયું ઉચ્ચતમ નાગરિક સન્માન

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને રવિવારે કુવૈતમાં ગાર્ડ ઑફ ઑનર આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. આજે તેમના દ્વીદિવસીય કુવૈત પ્રવાસનો અંતિમ દિવસ છે. પીએમ મોદી છેલ્લા 43 વર્ષોમાં કુવૈતનો પ્રવાસ કરનારા પૂર્વ પીએમ ઇન્દિરા ગાંધી બાદ બીજા પ્રધાનમંત્રી છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને કુવૈતના પ્રવાસ પર છેલ્લા દિવસે રવિવારે ગાર્ડ ઑફ ઑનર આપવામાં આવ્યો. આ દરમિયાન કુવૈતના અમીર શેખ મેશાલ-અલ અહમદ અલ-જબર અલ સપાએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું જોરદાર સ્વાગત કર્યું. જણાવવાનું કે પીએમ મોજી ખાડી દેશની પોતાની બે દિવસીય યાત્રા પર છે, જે 43 વર્ષોમાં કોઈપણ ભારતીય વડાપ્રધાનની પહેલી યાત્રા છે. આજે તેમના પ્રવાસનો અંતિમ દિવવસ છે. તે કુવૈતી અમીર શેખ મેશાલ અલ-અહમદ અલ-જબર અલ-સબાના નિમંત્રણ પર કુવૈતના પ્રવાસે છે. તેમણે બન્ને દેશો વચ્ચેના રણનૈતિક ભાગીદારી થવાની પણ વાત કહી.

ADVERTISEMENT

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમની મુલાકાત દરમિયાન કહ્યું હતું કે ભારત અને કુવૈત વચ્ચે ગાઢ અને ઐતિહાસિક સંબંધો છે. બંને દેશો સમગ્ર તેલ અને ગેસ ક્ષેત્રમાં તકોની શોધ કરીને તેમના પરંપરાગત ખરીદનાર-વિક્રેતા સંબંધોને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીમાં પરિવર્તિત કરવા તૈયાર છે. મોદી શનિવારે બે દિવસની મુલાકાતે કુવૈત પહોંચ્યા હતા, જે ચાર દાયકામાં કોઈ ભારતીય વડાપ્રધાન દ્વારા પ્રથમવાર છે. કુવૈત ન્યૂઝ એજન્સી (KUNA) ને આપેલા એક ઇન્ટરવ્યુમાં, મોદીએ ગાઝા અને યુક્રેનમાં શાંતિની વહેલી પુનઃસ્થાપના તરફ દોરી શકે તેવા પ્રયાસોને મદદ કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે યુદ્ધના મેદાનમાં આવા સંઘર્ષોનો ઉકેલ શોધી શકાતો નથી. વડા પ્રધાન મોદીએ પેલેસ્ટાઈન માટે સાર્વભૌમ, સ્વતંત્ર અને સક્ષમ રાજ્યની સ્થાપના માટે વાટાઘાટ દ્વારા દ્વિ-રાજ્ય ઉકેલ માટે ભારતના સમર્થનનો પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો.

VIDEO | PM Modi (@narendramodi) receives ceremonial welcome and Guard of Honour in Kuwait.



PM Modi is on his two-day visit to the Gulf nation, the first for any Indian Prime Minister in 43 years. He is visiting Kuwait at the invitation of Kuwaiti Emir Sheikh Meshal Al-Ahmad… pic.twitter.com/BamDkxqseW