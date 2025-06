આ ટિપ્પણીઓ થરૂર અને તેમના પક્ષ વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે આવી છે, કૉંગ્રેસે ઑપરેશન સિંદૂરના સરકારના સંચાલનની પ્રશંસાથી પોતાને દૂર રાખ્યા છે, જે પાકિસ્તાનના તાજેતરના રાજદ્વારી અભિયાનોના પ્રતિભાવમાં સ્થાપિત આંતરરાષ્ટ્રીય સંપર્ક છે.

શશિ થરૂર, રાહુલ ગાંધી અને નરેન્દ્ર મોદી (તસવીર: મિડ-ડે)

કૉંગ્રેસના સાંસદ શશિ થરૂરે ફરી એકવાર વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રશંસા કરીને ધ્યાન ખેંચ્યું છે. થરૂરે તેમને ઑપરેશન સિંદૂર હેઠળ ભારતના રાજદ્વારી સંપર્કના સંદર્ભમાં "ભારત માટે મુખ્ય સંપત્તિ" ગણાવ્યા છે. થરૂર જે તાજેતરના પાંચ રાષ્ટ્રોના મિશનનો ભાગ હતા, તેમણે વડા પ્રધાનની "ઊર્જા, ગતિશીલતા અને જોડાવાની ઇચ્છા"ને ભારતની વૈશ્વિક સ્થિતિને મજબૂત બનાવતી શક્તિઓ તરીકે પ્રકાશિત કરી છે. આ ટિપ્પણીઓ થરૂર અને તેમના પક્ષ વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે આવી છે, કૉંગ્રેસે ઑપરેશન સિંદૂરના સરકારના સંચાલનની પ્રશંસાથી પોતાને દૂર રાખ્યા છે, જે પાકિસ્તાનના તાજેતરના રાજદ્વારી અભિયાનોના પ્રતિભાવમાં સ્થાપિત આંતરરાષ્ટ્રીય સંપર્ક છે.

‘ભારતે એકતા અને સૉફ્ટ પાવર પર નિર્માણ કરવી જોઈએ’

ADVERTISEMENT

થરૂરે ભાર મૂક્યો હતો કે આ મિશન એક સંયુક્ત ભારત અને વ્યૂહાત્મક, લાંબા ગાળાની રાજદ્વારીની અસરકારકતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેમણે લખ્યું, “એકતાની શક્તિ, સ્પષ્ટ સંદેશાવ્યવહારની અસરકારકતા, સૉફ્ટ પાવરનું વ્યૂહાત્મક મૂલ્ય અને સતત જાહેર રાજદ્વારીની આવશ્યકતા” આઉટરીચ કાર્યક્રમમાં તેમની ભાગીદારીના મુખ્ય પાસાંઓમાંના એક હતા. તેમણે ભારતને ‘વધુને વધુ જટિલ આંતરરાષ્ટ્રીય પરિદૃશ્ય’ સાથે અનુકૂલન સાધવાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો અને પ્રસ્તાવ મૂક્યો કે ભારતની વૈશ્વિક વ્યૂહરચના ‘ત્રણ ટી’, ટૅકનોલૉજી, ટ્રેડ અને ટ્રેડિશન દ્વારા સંચાલિત થાય, જેથી ‘વધુ ન્યાયી, સુરક્ષિત અને સમૃદ્ધ વિશ્વ’ સુરક્ષિત થાય.

Shashi Tharoor clearly giving credit to MODI govt for peace and normalcy in Kashmir to mentioning that

Pakistan TERRORIST killed tourists for being HINDU



Congress will not be able to digest these FACTS shared on International platform which are against their vote bank pic.twitter.com/H1EOpTSlGs