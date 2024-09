Blast in Kolkata: આ વિસ્ફોટનો અવાજ એટલો જોરદાર હતો કે કોઈ પણ ઘટના સ્થળે તરત દોડીને આવ્યું નહોતું.

કોલકાતાના એસએન બેનર્જી રોડ પર એક લાવારીસ પડેલી બેગમાં વિસ્ફોટ થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં હોબાળો મચી ગયો છે. આ વિસ્ફોટમાં એક વ્યક્તિ પણ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો છે અને તેની હૉસ્પિટલમાં (Blast in Kolkata) સારવાર ચાલી રહી છે. આ બ્લાસ્ટની ઘટનાના એક પ્રત્યદર્શીએ અનેક દાવા પણ કર્યા છે. ઘટના બાદ નજીકમાં ઉભેલા એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ કહ્યું કે તે થોડે દૂર એક ચાની દુકાન પર ઉભો હતો અને તે દરમિયાન જોરદાર વિસ્ફોટ થયો. જ્યારે તે ત્યાં દોડ્યો તો તેણે જોયું કે એક માણસ પડેલો હતો અને એક હાથ ઉડી ગયો હતો. જે વ્યક્તિ ઘાયલ થયો હતો તે રસ્તા પર પડેલી બેગમાંથી કંઈક લેવા આવ્યો હતો અને તેમાં બોમ્બ હતો જે ફાટ્યો હતો.`

પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું કે કોઈએ જોયું નહીં કે પ્લાસ્ટિકની થેલી ત્યાં કોણે રાખી હતી અને વિસ્ફોટમાં ઘાયલ વ્યક્તિ કચરો ભેગો કરી રહી હતી. વિસ્ફોટનો અવાજ એટલો જોરદાર હતો કે કોઈ પણ ઘટના સ્થળે તરત દોડીને આવ્યું નહોતું. વિસ્ફોટ (Blast in Kolkata) પછી નજીકના લોકોએ ઘાયલોના જમણા હાથ પર પટ્ટી બાંધી દીધી, ત્યારબાદ પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે ઘાયલોને તેમની કારમાં હૉસ્પિટલ પહોંચાડ્યા હતા. બ્લોચમેન સેન્ટ અને એસએન બેનર્જી રોડ પર પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં રાખવામાં આવેલા કોઈ વિસ્ફોટકને કારણે આ બ્લાસ્ટ થયો હતો. ત્યાંથી પસાર થઈ રહેલા એક વ્યક્તિએ બેગ ઉપાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો તે વખતે તેમાં બ્લાસ્ટ થયો હતો.

