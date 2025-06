સંવેદના વ્યક્ત કરતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું “બૅંગલુરુમાં થયેલી દુર્ઘટના ખૂબ જ હૃદયદ્રાવક છે. આ દુ:ખદ સમયમાં, મારા વિચારો તે બધા લોકો સાથે છે જેમણે પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવ્યા છે. હું પ્રાર્થના કરું છું કે ઘાયલો ઝડપથી સ્વસ્થ થાય.”

નાસભાગ ભાગ બુટ ચપ્પલનો ઢગલો અને કર્ણાટકના નાયબ મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમાર હૉસ્પિટલમાં ઘાયલના સંબંધીને મળ્યા (તસવીર: એજન્સી)

રૉયલ ચૅલેન્જર્સ બૅંગલુરુ (RCB) માટે આઇપીએલ 2025 ની ઐતિહાસિક વિજયની ક્ષણ તરીકે જે શરૂ થયું હતું તે દુઃખ અને આઘાતમાં સમાપ્ત થયું, કારણ કે બૅંગલુરુના ચિન્નસ્વામી સ્ટેડિયમની બહાર એક જીવલેણ નાસભાગમાં ઓછામાં ઓછા 11 લોકોના મોત થયા અને 30 થી વધુ ઘાયલ થયા. આ દુર્ઘટના બુધવારે બપોરે બની હતી, જ્યારે હજારો ચાહકો RCBના પ્રથમ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) ટાઇટલ જીતની ઉજવણી કરવા માટે ભેગા થયા હતા.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

The mishap in Bengaluru is absolutely heartrending. In this tragic hour, my thoughts are with all those who have lost their loved ones. I pray that those who are injured have a speedy recovery: PM @narendramodi

મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ તેને ‘હૃદયદ્રાવક દુર્ઘટના’ ગણાવી

કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ એક પ્રેસ બ્રીફિંગમાં 11 લોકોના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી અને જણાવ્યું કે 33 અન્ય ઘાયલ થયા છે. આ ઘટનાને "વિજયના આનંદને ઢાંકી દે તેવી" ઘટના ગણાવતા, તેમણે મૃતકોના પરિવારજનો માટે રૂ. 10 લાખનું વળતર જાહેર કર્યું અને ઘાયલોને મફત તબીબી સારવારની ખાતરી આપી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ભીડ નિયંત્રણના જોખમોને ધ્યાનમાં રાખીને, અધિકારીઓએ સંપૂર્ણ વિજય રૅલી રદ કરી દીધી છે. જોકે, મોટી સંખ્યામાં ચાહકો પહેલેથી જ એકઠા થઈ ગયા હતા, જેના કારણે પરિસ્થિતિ બેકાબૂ બની ગઈ હતી. "જ્યારે આપણે રમતગમત પ્રત્યેના પ્રેમ અને જુસ્સાને સમજીએ છીએ, ત્યારે માનવ જીવન બધાથી ઉપર હોવું જોઈએ," સિદ્ધારમૈયાએ લોકોને જાહેર કાર્યક્રમો દરમિયાન સલામતી જાળવવા વિનંતી કરતા કહ્યું.

#WATCH | Bengaluru | Karnataka Deputy CM DK Shivakumar says, "I have spoken to the Police Commissioner and everyone. I will also go to the hospital later. I do not want to disturb the doctors who are taking care of the patients. The exact number cannot be told now. We appeal to… pic.twitter.com/yo5cLfHYfX