ટ્રમ્પ આ વાત કહે તો માનું, મોદીની વાત પર ભરોસો નહીં: સંજય રાઉતના નિવેદનથી વિવાદ

પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કૅનેડામાં G-7 સમિટની મળવાના હતા, પરંતુ ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધને કારણે ટ્રમ્પ વહેલા નીકળી ગયા. આવી સ્થિતિમાં, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સાથે ફોન પર વાત કરી.

સંજય રાઉત (ફાઇલ તસવીર)

પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (Donald Trump) વચ્ચે લાંબી ફોન વાતચીત થઈ. પીએમઓના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ વાતચીતમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે પાકિસ્તાનની વિનંતી પર ઑપરેશન સિંદૂર બંધ કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે ઑપરેશન સિંદૂર અમેરિકાની મધ્યસ્થી કે વેપાર કરારને કારણે બંધ કરવામાં આવ્યું નથી. જોકે, ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉતે આ અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. સંજય રાઉતે (Sanjay Raut) કહ્યું કે જો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પોતે આ વાતો કહે છે, તો તેના પર વિશ્વાસ કરી શકાય છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના દાવા પર વિશ્વાસ કરી શકાય નહીં.

પીએમ નરેન્દ્ર મોદી (Narendra Modi) અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ કૅનેડામાં G-7 સમિટની મળવાના હતા, પરંતુ ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધને કારણે ટ્રમ્પ વહેલા નીકળી ગયા. આવી સ્થિતિમાં, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સાથે ફોન પર વાત કરી. તેમણે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પણ પૂછ્યું કે શું તેઓ કૅનેડાથી ભારત પરત ફરતી વખતે અમેરિકા આવી શકે છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ ઇનકાર કર્યો હતો. જોકે, સંજય રાઉતે ફોન વાતચીત વિશે જે કહેવામાં આવી રહ્યું છે તેના પર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું, `મોદીના લોકો આ કહી રહ્યા છે. પરંતુ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે આ અંગે ટ્વિટ કરવું જોઈએ અને પોતાના શબ્દો પાછા લેવા જોઈએ.`

#WATCH | Pune | On PM Modi`s conversation with US President Trump, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, " Modi`s people are saying this, but President Trump should tweet about it and say that he takes back his words. Who will believe what PM Modi will say now?" pic.twitter.com/LeQk52oJ29