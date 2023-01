કાર અને બસ વચ્ચે થઈ જોરદાર ટક્કર

આ અકસ્માત સવારે ૩.૧૦ વાગ્યે કાસા પુલ, દહાણુ પાસે થયો હતો (તસવીર : હનીફ પટેલ)

મુંબઈ-અમદાવાદ હાઈવે (Mumbai-Ahmedabad Highway) પર આજે મળસ્કે એક ભયંકર અકસ્માત થયો છે. પાલઘર (Palghar) જિલ્લાના દહાણુ (Dahanu) વિસ્તારમાં મુંબઈ-અમદાવાદ હાઈવે પર કાર અને બસ વચ્ચેની જોરદાર ટક્કરમાં ચાર લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા અણે ત્રણ જણ ઘાયલ થયા છે. ઘાયલને નજીકની હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પાલઘર પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, કાર ગુજરાત (Gujarat)થી મુંબઈ જઈ રહી હતી. કાર ચાલકે વાહન પરનો કાબૂ ગુમાવ્યો હતો અને તે બસ સાથે અથડાઈ હતી.

કાસા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીએ જણાવ્યું કે, મુંબઈ-અમદાવાદ હાઈવે પર મહાલક્ષ્મી પુલ નજીક સવારે લગભગ ૩.૧૦ વાગ્યે બસ અને કાર સામસામે અથડાઈ હતી. આ અકસ્માતમાં લક્ઝરી બસમાં મુસાફરી કરી રહેલા બે લોકોને ઈજા થઈ હતી. જ્યારે કારમાં ચાર લોકો હતા અને તે ગુજરાતથી મુંબઈ જઈ રહી હતી. જોરદાર ટક્કર થતાં કારમાં સવાર ચારેયના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયાં હતાં. તેઓ મુંબઈથી સુરત જઈ રહ્યાં હતા. અકસ્માતમાં કારનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો હતો.

Maharashtra | Four people died on spot in a collision between a car and a bus on Mumbai-Ahmedabad highway in Dahanu area of Palghar district. The car was enroute Mumbai from Gujarat and rammed into the bus after the car driver lost control of the vehicle: Palghar Police pic.twitter.com/PMa8bXfrAa