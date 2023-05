ભારતમાં (India) અમેરિકન રાજદૂત એરિક ગાર્સેટીએ બુધવારે કહ્યું કે મુંબઈ પ્રવાસ દરમિયાન મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે દ્વારા પીરસવામાં આવેલ વડાપાઉં તેમને ખૂબ જ ભાવ્યું.

તસવીર સૌજન્ય અમેરિકન રાજદૂતનું ટ્વિટર અકાઉન્ટ

ભારતમાં (India) અમેરિકન રાજદૂત એરિક ગાર્સેટીએ બુધવારે કહ્યું કે મુંબઈ પ્રવાસ દરમિયાન મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે દ્વારા પીરસવામાં આવેલ વડાપાઉં તેમને ખૂબ જ ભાવ્યું. મીડિયા સાથે વાત કરતા ગાર્સેટીએ કહ્યું કે, "હે ભગવાન, અહીં મળતું વડાપાઉં અન્ય જગ્યાએથી ખૂબ જ સારું છે, આ વડાપાઉં મને મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રીએ પોતે મને પીરસ્યું છે."

`વિશ્વમાં એક પ્રમુખ શક્તિ તરીકે આગળ આવી રહ્યું છે ભારત`

ભારતમાં અમેરિકાના રાજદૂન એરિક ગાર્સેટીએ કહ્યું કે અમેરિકામાં હાજર જ્યારે મારી પત્નીએ આ વિશે મને પૂોછ્યું તો મેં માત્ર એટલું કહ્યું કે ભરપૂર, વડાપાઉં મેં ખૂબ ખાધા. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે ભારત વિશ્વમાં એક પ્રમુખ શક્તિ તરીકે આગળ વધી રહ્યું છે. હું છેલ્લા ત્રણ દાયકામાં ભારતની પ્રગતિથી પ્રભાવિત છું.

Stopped by the legendary Kyani & Co. to try their delicious bun maska and chai, a specialty of Mumbai’s Irani cafes. I have to say, I’m a fan! #Mumbaikars – what else should I try on my next visit? pic.twitter.com/xs1AYzZiRT