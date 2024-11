Maharashtra bus accident: મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય (સીએમઓ) તરફથી મળેલી માહિતી અનુસાર, એકનાથ શિંદેએ પરિવહન પ્રશાસનને પીડિતોને 10 લાખ રૂપિયાની તાત્કાલિક સહાય આપવાનો આદેશ આપ્યો છે.

ગોંદિયા જિલ્લામાં મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (MSRTC)ની બસ પલટી થઈ (તસવીર: PTI)

વડા પ્રધાન (PM) નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે મહારાષ્ટ્રના ગોંદિયામાં બસ દુર્ઘટનામાં (Maharashtra bus accident) જીવ ગુમાવનાર લોકો માટે શોક વ્યક્ત કર્યો હતો અને પીડિતોના પરિવારજનો માટે 2 લાખ રૂપિયા અને દુર્ઘટનામાં ઘાયલ થયેલા લોકો માટે 50,000 રૂપિયાની આર્થિક મદદની જાહેરાત કરી હતી. "મહારાષ્ટ્રના ગોંદિયામાં બસ દુર્ઘટનામાં થયેલા જીવ ગુમાવવાથી દુઃખી. જેમણે પોતાના પ્રિયજનોને ગુમાવ્યા છે તેમના પ્રત્યે સંવેદના. ઘાયલો જલ્દી સ્વસ્થ થાય. સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અસરગ્રસ્તોને મદદ કરી રહ્યું છે. PMNRF તરફથી રૂ. 2 લાખની એક્સ-ગ્રેશિયા દરેક મૃતકના નજીકના સગાઓને 50,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે: પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ X પર લખ્યું. આ ઘટનામાં ઓછામાં ઓછા આઠ લોકો ગોંદિયા જિલ્લાના ગોંદિયા-અર્જુની રોડ પર બિન્દ્રાવાના ટોલા ગામ પાસે શુક્રવારે બપોરે મહારાષ્ટ્ર સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટની બસ પલટી જતાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. બસ નાગપુરથી ગોંદિયા જઈ રહી હતી.

"રાજ્ય પરિવહનની બસ ગોંદિયા જિલ્લામાં અકસ્માતનો ભોગ બની હતી. બસ ભંડારા ડેપોથી (Maharashtra bus accident) ગોંદિયા તરફ જઈ રહી હતી ત્યારે ગોંદિયા-અર્જુની રોડ પર બિન્દ્રાવાના ટોલા ગામ પાસે તેના ડ્રાઈવરે વાહન પરનો કાબૂ ગુમાવ્યો હતો અને પલટી ગઈ હતી. આઠ લોકોના મોત થયા છે અને લગભગ 30 અન્ય ઘાયલ થયા છે," મહારાષ્ટ્ર પોલીસના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. અધિકારીએ ઉમેર્યું હતું કે ઘાયલોને ગોંદિયા જિલ્લા હૉસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે, મૃત્યુઆંક વધવાની આશંકા છે. આ ઘટના બાદ મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય પ્રધાન એકનાથ શિંદેએ ઘાયલોને તાત્કાલિક અને યોગ્ય તબીબી સંભાળ માટે આદેશ જાહેર કર્યો હતો.

