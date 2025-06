વાયરલ વીડિયોમાં ઓછામાં ઓછા ચાર અધિકારીઓ બળજબરીથી યુવાનને રોકી રહ્યા છે, જેમાં બે અધિકારીઓએ પોતાના ઘૂંટણ આ વિદ્યાર્થીની પીઠ પર દબાવી દીધા છે અને અન્ય લોકોએ તેના હાથ-પગ બાંધી દીધા છે. આ વીડિયો સૌપ્રથમ ભારતીય-અમેરિકન ઉદ્યોગસાહસિક કુણાલ જૈને શૅર કર્યો.

અમેરિકામાં છેલ્લા અનેક સમયથી ભારતીય લોકો સામે જાતિવાદી ટિપ્પણીઓ અને હિંસાચરના કિસ્સો વધ્યા છે. તાજેતરમાં પણ એવો જ એક કિસ્સો અમેરિકાના ઍરપોર્ટ પરથી સામે આવ્યો છે. નેવાર્ક લિબર્ટી ઇન્ટરનેશનલ ઍરપોર્ટ પર યુએસ ઍરપોર્ટના અધિકારીઓ દ્વારા એક ભારતીય વિદ્યાર્થીને ક્રૂરતાથી જમીન પર પછાડીને હથકડી પહેરાવવામાં આવી રહી હોવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે.

Here more videos and @IndianEmbassyUS need to help here. This poor guy was speaking in Haryanvi language. I could recognise his accent where he was saying “में पागल नहीं हूँ , ये लोग मुझे पागल साबित करने में लगे हुए हे” pic.twitter.com/vV72CFP7eu — Kunal Jain (@SONOFINDIA) June 8, 2025

વાયરલ વીડિયોમાં લગભગ ચાર અધિકારીઓ બળજબરીથી યુવાનને રોકી રહ્યા છે, જેમાં બે અધિકારીઓએ પોતાના ઘૂંટણ આ વિદ્યાર્થીની પીઠ પર રાખ્યા છે અને અન્ય લોકોએ તેના હાથ-પગ બાંધી દીધા છે. આ વીડિયો સૌપ્રથમ ભારતીય-અમેરિકન ઉદ્યોગસાહસિક કુણાલ જૈન દ્વારા શૅર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમણે આ ઘટના જોઈ હતી. "તે સપનાનો પીછો કરીને આવ્યો હતો, નુકસાન પહોંચાડ્યું ન હતું... હું લાચાર અને હાર્ટ-બ્રોકન અનુભવતો હતો," જૈને X પર પોસ્ટ કરી, ભારતીય દૂતાવાસને હસ્તક્ષેપ કરવા અપીલ કરી. ન્યુ યૉર્કમાં ભારતીય કોન્સ્યુલેટે પાછળથી જવાબ આપતા કહ્યું, "અમને સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવતી પોસ્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે નેવાર્ક લિબર્ટી ઇન્ટરનેશનલ ઍરપોર્ટ પર એક ભારતીય નાગરિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યો છે. અમે આ સંદર્ભમાં સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે સંપર્કમાં છીએ. કોન્સ્યુલેટ ભારતીય નાગરિકોના કલ્યાણ માટે હંમેશા પ્રતિબદ્ધ રહે છે."

I witnessed a young Indian student being deported from Newark Airport last night— handcuffed, crying, treated like a criminal. He came chasing dreams, not causing harm. As an NRI, I felt helpless and heartbroken. This is a human tragedy. @IndianEmbassyUS #immigrationraids pic.twitter.com/0cINhd0xU1 — Kunal Jain (@SONOFINDIA) June 8, 2025

જૈને જણાવ્યું કે કેવી રીતે દેખીતી રીતે પીડિત વિદ્યાર્થી સાથે કથિત રીતે આવો વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો હતો. "તે મૂંઝાયેલો લાગતો હતો અને હરિયાણવીમાં બોલી રહ્યો હતો... પોલીસ તેને સમજી શકી નહીં અને મને આ મામલે મદદ કરવાનો ઇનકાર કર્યો," જૈને કહ્યું. તેમના મતે, પાઇલટે વિદ્યાર્થીને ઉડાન ભરવા માટે અયોગ્ય જાહેર કર્યા પછી પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ, જેના કારણે વધુ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. "અધિકારીઓએ ભીડ ખાલી કરી, તેને જમીન પર પછાડી દીધો, તેના હાથપગ બાંધી દીધા... હું શાબ્દિક રીતે રડવા લાગ્યો," જૈને કહ્યું.

We have come across social media posts claiming that an Indian national is facing difficulties at Newark Liberty International Airport. We are in touch with local authorities in this regard.



The Consulate remains ever committed for the welfare of Indian Nationals.@MEAIndia… — India in New York (@IndiainNewYork) June 9, 2025

તેમણે ઉમેર્યું કે વિદ્યાર્થી હિન્દીમાં વારંવાર કહેતો રહ્યો, "મૈં પાગલ નહીં હૂં, યે મુઝે પાગલ બના રહે હૈં (હું પાગલ નથી, તેઓ સાબિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે હું પાગલ છું)." જ્યારે તેમના વિઝા નકારવાના કારણો અસ્પષ્ટ રહ્યા, ત્યારે જૈને કહ્યું કે "એન્ટ્રી પોર્ટ પર કંઈક બન્યું હશે," અને ટીકા કરી કે કેવી રીતે ભારતીય વિદ્યાર્થીનું "જાહેર દૃષ્ટિએ ગૌરવ છીનવાઈ ગયું." થોડા સમય પહેલા અમેરિકામાં રહેતા ગેરકાયદેસર ભારતીયોને હાથ હથકડી અને પગમાં સાંકળ પહેરાવી અને તેમનો ચહેરો ઢાંકીને તેમના વતન પાછા મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટનાને લઈને પણ મોટો વિવાદ શરૂ થયો હતો.