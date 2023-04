આ કિસ્સામાં, અપરાધીઓએ આ મહિનાની શરૂઆતમાં પડોશી સિએટલ કૉફી ગિયર સ્ટોરમાં ટનલિંગ કરીને અલગ અભિગમ અપનાવ્યો હતો. તેમણે એપલ સ્ટોરના બેકરૂમમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે બાથરૂમની દિવાલમાં એક મોટી ટનલ બનાવી હતી

પ્રતીકાત્મક તસવીર. તસવીર/આઈસ્ટોક

ભારતમાં એપલ (Apple) જ્યારે તેના સ્ટોર્સ શરૂ કરી રહી છે, ત્યારે કંપનીને યુએસમાં મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. અમેરિકા (USA)ના એક એપલ સ્ટોરમાં કરોડોના આઇફોન (iPhone)ની ચોરી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. વોશિંગ્ટનના લિનવૂડમાં એપલ સ્ટોરમાંથી અંદાજિત $500,000 (આશરે રૂા. 4.1 કરોડ)ની કિંમતના 436 iPhonesની ચોરીએ લોકોને ચોંકાવી દીધા છે. એપલ સ્ટોરના સુરક્ષિત દરવાજામાં પ્રવેશવું એ સૌથી મોટા ચોરો માટે પણ ખાવાનો ખેલ નથી. એપલ સ્ટોરના દરવાજાને ભેદવા ખરેખર ખૂબ મુશ્કેલ છે.

આ કિસ્સામાં, અપરાધીઓએ આ મહિનાની શરૂઆતમાં પડોશી સિએટલ કૉફી ગિયર સ્ટોરમાં ટનલિંગ કરીને અલગ અભિગમ અપનાવ્યો હતો. તેમણે એપલ સ્ટોરના બેકરૂમમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે બાથરૂમની દિવાલમાં એક મોટી ટનલ બનાવી હતી. સાંભળવામાં આ ખરેખર મની હાઈસ્ટના કોઈ એપિસોડ જેવું લાગે છે, પરંતુ આવું વાસ્તવમાં બન્યું છે. બિઝનેસ ટુડેએ તેના અહેવાલમાં આ ઘટનાની માહિતી આપી છે.

Good morning Twitter fans! Yesterday was a weird day...



1. Two men broke into one of our retail locations. Why? To cut a hole in our bathroom wall to access the Apple Store next door and steal $500k worth of Iphones?



2. Later that night on the way to the grocery store my wife… pic.twitter.com/DcUld6ULEd