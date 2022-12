ફરી એકવાર પતિ જાડેજા પત્નીના વખાણ કરવા બદલ ટ્રોલ થયા છે. વાસ્તવમાં, તેમણે આરએસએસ વિશે જાણવા માટે રીવાબાના વખાણ કર્યા હતા.

તસવીર સૌજન્ય ટ્વિટર

ભારતીય ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજા (Ravindra Jadeja)જ્યારથી તેની પત્ની રીવાબા જાડેજા (Rivaba Jadeja)એ ગુજરાત વિધાનસભા (Gujarat Election)ની ચૂંટણી લડી ત્યારથી તે ટ્રોલ થઈ રહ્યા છે.

રિવાબા ભાજપમાંથી ઉમેદવાર ચૂંટાયા હતા. ત્યારે પ્રચાર દરમિયાન પણ તેમને ટ્રોલ કરવામાં આવ્યાં હતાં. ત્યારે ફરી એકવાર પતિ જાડેજા પત્નીના વખાણ કરવા બદલ ટ્રોલ થયા છે. વાસ્તવમાં, તેમણે આરએસએસ વિશે જાણવા માટે રીવાબાના વખાણ કર્યા હતા. તેણે `ભારતીય` કેપ્શન સાથે રાષ્ટ્રધ્વજ સાથેનો ફોટો પણ શેર કર્યો છે.

26 ડિસેમ્બરના રોજ જાડેજાએ તેની પત્ની રીવાબા જાડેજાનો એક વીડિયો શેર કર્યો હતો. જેમાં તેમની પત્ની આરએસએસ પર પૂછવામાં આવેલા સવાલનો જવાબ આપી રહ્યાં હતા. આ વીડિયોમાં તેમણે RSSની પ્રશંસા કરી હતી અને કહ્યું હતું કે તે દેશભક્તિ, રાષ્ટ્રવાદ, બલિદાન અને એકતા માટે હંમેશા આગળ રહેશે.

It`s so good to see your knowledge about the RSS. An organisation which promotes the ideals of upholding Indian culture and the values of our society. Your knowledge and hardwork is what sets you apart. Keep it up. ? @Rivaba4BJP pic.twitter.com/Ss5WKTDrWK