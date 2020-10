અક્ષય કુમારે મહામારીમાં પૂરું કર્યું 'બેલબૉટમ'નું શૂટ,નવું પોસ્ટર રિલીઝ

અક્ષય કુમારે (Akshay Kumar) પોતાની ફિલ્મ બેલબૉટમ (Bellbottom)નું શૂટ કોરોના વાયરસ (Corona virus) પેન્ડેમિક દરમિયાન પૂરું કરી લીધું છે. ફિલ્મના નવા પોસ્ટર (New poster release) સાથે અક્ષયે આની જાહેરાત કરી છે. અક્ષય કુમારે (Akshay Kumar)આની ક્રેડિટ પોતાની ટીમને આપી છે, જેને કારણે કારણે ફિલ્મ સમયસર પૂરી થઈ શકી. જણાવવાનું કે બેલબૉટમ (Bellbottom)નું શૂટ અક્ષયે ઑગસ્ટમાં જ શરૂ કરી દીધું હતું.

અક્ષય કુમારે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી છે કે, "આપણે એકલા ઓછું કરી શકીએ ચીએ, પણ સાથે ઘણું બધું કરી શકીએ છીએ. આ એક ટીમવર્ક છે અને હું મારી કાસ્ટ અને ક્રૂના દરેક સભ્યનો આભારી છું. બેલબૉટમ પૂરી થઈ. પોસ્ટર આ રહ્યું." બેલબૉટમનું નિર્દેશન રંજીત તિવારીએ કર્યું છે. ફિલ્મમાં વાણી કપૂર ફીમેલ લીડમાં છે, જ્યારે હુમા કુરૈશી અને લારા દત્તા મુખ્ય ભૂમિકામાં જોવા મળશે. ફિલ્મનું નિર્માણ જૅકી ભગનાની અને વાશુ ભગનાની કરી રહ્યા છે. ફિલ્મ આવતાં વર્ષે 2 એપ્રિલના સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.

Alone we can do so little, together we can do so much. Its teamwork and I am grateful to each and every member of the cast and crew. #BellBottomCompleted. Here’s the poster

