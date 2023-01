શાહરુખ ખાને દીપિકાનો ‘પઠાણ’ લૂક રિવીલ કરીને બર્થ-ડે ગર્લને કર્યું વિશ

તસવીર સૌજન્ય : શાહરુખ ખાનનું ટ્વિટર હેન્ડલ

બોલિવૂડ (Bollywood) અભિનેત્રી દીપિકા પાદુકોણ (Deepika Padukone) આજે તેનો ૩૭મો જન્મદિવસ ઉજવી રહી છે. અભિનેત્રીના જન્મદિવસે તેની અપકમિંગ ફિલ્મ ‘પઠાણ’ (Pathaan)ના કૉ-સ્ટાર અને બોલિવૂડના બાદશાહ શાહરુખ ખાન (Shah Rukh Khan)એ ખાસ અંદાજમાં જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ આપી છે. કિંગ ખાને તેમની આગામી ફિલ્મ `પઠાણ`નું નવું પોસ્ટર તેના ઓફિશ્યલ સોશ્યલ મીડિયા અકાઉન્ટ પર શૅર કર્યું છે. જેમાં દીપિકાનો લૂક રિવીલ થયો છે. આ પોસ્ટરમાં દીપિકા ખૂબ જ ઇન્ટેન્સ અને ફાયરી લૂકમાં જોવા મળી રહી છે.

શાહરુખ ખાને શૅર કરેલા પોસ્ટરમાં દીપિકા પાદુકોણ હાથમાં બંદૂક સાથે એક્શન અવતારમાં જોવા મળી રહી છે. શાહરૂખ ખાને પોસ્ટર શૅર કરવાની સાથે એક નોટ પણ લખી છે. તેણે લખ્યું છે કે, ‘મારી સૌથી પ્રિય દીપિકા પાદુકોણ, તું દરેક અવતારમાં સ્ક્રિન પર રાજ કરે તે રીતે પોતાની જાતને ઢાળી છે. હંમેશા ગર્વ છે અને હંમેશા તું નવી ઊંચાઈઓ સર કરે તેવી શુભેચ્છા... જન્મદિવસની શુભકામનાઓ...ઘણો પ્રેમ.’

To my dearest @deepikapadukone - how you have evolved to own the screen in every avatar possible! Always proud and always wishing for you to scale new heights… happy birthday… lots of love... pic.twitter.com/OVq1RWmMC5