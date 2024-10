બોલિવૂડ એક્ટર ગોવિંદા વિશે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે, તેમના પગમાં ગોળી વાગી છે, જે બાદ તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

ગોવિંદા (ફાઈલ તસવીર)

બોલિવૂડ એક્ટર ગોવિંદા વિશે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે, તેમના પગમાં ગોળી વાગી છે, જે બાદ તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, ઘટના મંગળવારે સવારે 4:47 વાગ્યે બની હતી, તે ઘરે પોતાની રિવોલ્વર સાફ કરી રહ્યો હતો અને તે સમયે અકસ્માતે ગોળી વાગી હતી અને તેના પગમાં ઈજા થઈ હતી. હાલ તેઓ આઈસીયુમાં છે અને તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.

બોલિવૂડ એક્ટર ગોવિંદા વિશે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે, તેમના પગમાં ગોળી વાગી છે, જે બાદ તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, ઘટના મંગળવારે સવારે 5 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી, તે ઘરે પોતાની રિવોલ્વર સાફ કરી રહ્યો હતો અને તે સમયે અકસ્માતે ગોળી વાગી હતી અને તેના પગમાં ઈજા થઈ હતી.

અહેવાલો અનુસાર, અકસ્માત થયો ત્યારે ગોવિંદા ઘરે એકલા હતા. તે બહાર આત્મહત્યા કરવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો અને તેની લાઇસન્સવાળી રિવોલ્વર સાફ કરી રહ્યો હતો. ત્યારે અચાનક ભૂલથી ગોળી વાગી અને તે ઘાયલ થઈ ગયો. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ગોવિંદાએ નજીકમાં રહેતા તેના સંબંધીઓને બોલાવ્યા અને તેઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા અને તેને નજીકની કૃતિ કેર હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા.

ગોવિંદાના મેનેજરે કહ્યું, ‘એક્ટર અને શિવસેનાના નેતા ગોવિંદા કોલકાતા જવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. તેણે તેની લાયસન્સવાળી રિવોલ્વર કબાટમાં રાખી હતી જ્યારે તે તેના હાથમાંથી પડી હતી અને એક ગોળી નીકળી હતી જે તેના પગમાં વાગી હતી. ડૉક્ટરે ગોળી કાઢી નાખી છે અને તેમની હાલત સારી છે. તે અત્યારે હોસ્પિટલમાં છે.``

Actor and Shiv Sena leader Govinda has been taken to the nearest hospital after he was accidentally shot in the leg by his own revolver this morning, says a senior Mumbai Police official



More details awaited.



(file pic) pic.twitter.com/SBqnMcDgoA