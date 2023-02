અક્ષય કુમારની ફિલ્મ સેલ્ફી આવવાની છે. ફિલ્મના પ્રમોશન માટે તે પુણે પહોંચ્યો હતો. તેની એક ઝલક જોવા માટે સેંકડો ફેન્સની ભીડ એકઠી થઈ. આ દરમિયાન એક ફેન એકાએક તેની પાસે પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

તસવીર સૌજન્ય મિડ-ડે

અક્ષય કુમાર અને ઈમરાન હાશ્મીની ફિલ્મ `સેલ્ફી` ટૂંક સમયમાં જ રિલીઝ થવાની છે. આ પહેલા ફિલ્મના એક્ટર્સ ખૂબ જ પ્રમોશન કરી રહ્યા છે. આ સિલસિલે અક્ષય પુણે પહોંચ્યો હતો જ્યાં તેણે `સેલ્ફી`નું પ્રમોશન કર્યું. તેની એક ઝલક જોવા માટે ભારે ભીડ એકઠી થઈ ગઈ. અક્ષય પોતાના અનેક ફેન્સને પણ મળ્યો હતો અને આ દરમિયાન એક ફેને એક એવી હરકત કરી જેને કારણે સિક્યોરિટી ગાર્ડને પહેલા તો ત્યાંથી તેને ખસેડવો પડ્યો. પછી અક્ષય પોતાના ફેનને ભેટી પડે છે.

સિક્યોરિટી ગાર્ડે ફેનને ખસેડ્યો

ફિલ્મ પ્રમોશન દરમિયાન અક્ષયે બ્લેક ટીશર્ટ અને મેચિંગ જીન્સ પહેરી છે. એક બેરિકેડની બીજી તરફ તેના સેંકડો ફેન્સ ઊભા હતા બધા તેને ચીયર કરી રહ્યા હતા. અક્ષય એક -એક કરીને કેટલાક સાથે હાથ મિલાવતો આગળ વધે છે. તે પોતાના ચાહકોને મળતો હોય છે ત્યારે જ એક ફેન બેરિકેડ કૂદીને વધારે ઝડપથી આગળ વધે છે. ત્યારે ત્યાં હાજર સિક્યોરિટી ગાર્ડ તેને ધક્કો મારીને દૂર ખસેડે છે જેથી તે નીચે પડી જાય છે. જ્યારે અક્ષય આ જુએ છે તો તે ફેનની નજીક પહોંચે છે અને તેને ભેટી પડે છે.

Two things come to mind after watching this video that how much fans of #AkshayKumar love Akshay and how much love and respect Akshay Kumar gives to his fans?? pic.twitter.com/SL3Pa00LlI