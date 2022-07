અભિનેતાના બોલ્ડ ફોટોશૂટ બાદ સોશ્યલ મીડિયા પર વાયરલ થયા મીમ્સ

રણવીર સિંહ (તસવીર સૌજન્ય : પેપર મેગેઝિન સોશ્યલ મીડિયા અકાઉન્ટ)

૩૭ વર્ષીય બૉલિવૂડ અભિનેતા રણવીર સિંહ (Ranveer Singh) હંમેશા અકલ્પનિય ફેશન કરવાને કારણે ચર્ચામાં રહે છે. તાજેતરમાં રણવીરે કરાવેલા ન્યૂડ ફોટોશૂટને કારણે તે ચર્ચામાં છે. અભિનેતાએ એક મેગેઝિન માટે કરાવેલા ન્યૂડ ફોટોશૂટની તસવીરો સોશ્યલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી રહી છે. ત્યારે તેની આ તસવીરો જોઈને ઇન્ટરનેટ પર મીમ્મની લાઇન લાગી ગઈ છે.

રણવીર સિંહની ન્યૂડ ફોટોશૂટની તસવીરો જોઈને યુર્ઝસ જાતજાતી કમેન્ટ કરી રહ્યાં છે. કોઈ કહે છે, ‘લાગે છે પત્ની દીપિકાએ પતિનું વસ્ત્રહરણ કર્યું છે’. તો કોઈ કહે છે કે, ‘તેની પાસે પહેરવા માટે કપડાંજ નથી રહ્યાં’.

When your wife gives away all her clothes to the laundry guy!!! #RanveerSingh pic.twitter.com/nMLi2pjYit — Batt-Koor (@bhatallion) July 21, 2022

You were laughing at his clothes, now what will u do.#RanveerSingh pic.twitter.com/cvoOMLR3Ny — saloon yousafzai (@saloonyousafza2) July 21, 2022

People trolled ranveer singh for his wierd dressing sense....now see ,,, he went nude for a photoshoot! — BAADAL (@just_a_m3dico) July 21, 2022

3 year old me when i don`t want to take a bath...#RanveerSingh pic.twitter.com/XbXpvmE5Hw — Mirchi Teja (@JaiswalTanmay) July 21, 2022

? Sorry, I`m not at all here to troll@RanveerOfficial



I just found this picture genuinely funny? #ranveerified #ranveersingh pic.twitter.com/xtZh2alnIH — Meena Choudhary (@MeenaC48) July 21, 2022

#RanveerSingh



Cockroach when I turn on light at night : pic.twitter.com/pLgyG97aV8 — ? Ctrl C + Ctrl Memes 45 (@Ctrlmemes_) July 21, 2022

Me after spending my entire salary on swiggy & zomato #RanveerSingh pic.twitter.com/brwVN7rZeU — सोज्वळ कार्टी (@sojwalkarti) July 21, 2022

Ranveer singh sending unsolicited nudes to my TL pic.twitter.com/7NbAobYoIj — ksaddy (@ksaddybruh) July 21, 2022

Ffs who brought these ranveer singh pics on my TL. ☠️ pic.twitter.com/3lJ8J8yNa7 — Kshitij. (@_ghostcookies) July 21, 2022

અભિનેતાના ન્યૂડ ફોટોશૂટે ઇન્ટરનેટને ગાંડુ કર્યું છે.