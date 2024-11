India vs New Zealand 3rd Test: India legends Virat Kohli and Rohit Sharma again failed to score good runs. Skipper Rohit was dismissed for 11 runs, followed by Virat for just one run.

એજાઝ પટેલ (તસવીર: મિડ-ડે)

ભારત અને ન્યૂઝીલૅન્ડ વચ્ચે ત્રણ મૅચવાળી ટૅસ્ટ સિરીઝ (India vs New Zealand 3rd Test) યોજાઈ હતી. આ ટૅસ્ટ સિરીઝની પહેલી બે મેચોમાં ભારતીય ટીમને ખરાબ રીતે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો જેને લીધે ન્યૂઝીલૅન્ડે (New Zealand) આ સિરીઝ પોતાના નામે કરી હતી. જોકે ભારત પાસે ત્રીજી ટૅસ્ટમૅચમાં પોતાને વાઇટવોશ થવાથી બચવાનો મોકો હતો પણ આજે ત્રીજી ટૅસ્ટમૅચમાં પણ ભારતનો 25 રનથી પરાભવ થયો છે.

IND vs NZ વચ્ચેની 3જી ટૅસ્ટમાં એજાઝ પટેલની આઇકોનિક છ વિકેટે, ન્યૂઝીલૅન્ડને ટીમ ઇન્ડિયા (India vs New Zealand 3rd Test) સામે સિરીઝમાં વાઇટવૉશ મેળવવામાં મદદ કરી હતી. કિવીઝના સ્ટાર સ્પિનરે 14.1 ઓવરમાં 57 રન આપીને છ વિકેટ લીધી હતી. IND vs NZ 3જી ટૅસ્ટ જીત્યા પછી, ટૉમ લાથમ (Tom Latham) ની આગેવાની હેઠળની ન્યુઝીલૅન્ડે ભારતના ઘરઆંગણે 3-0 થી ટૅસ્ટ સિરીઝ જીતનારી પ્રથમ ટીમ બનીને મોટો ઇતિહાસ રચ્યો છે. કિવીના એજાઝ ખાને ટીમ ઈન્ડિયા સામેની ત્રીજી ટૅસ્ટમાં 11 વિકેટ ઝડપી હતી અને તે મૅચની મુખ્ય વિશેષતા હતી.

ટીમ ઈન્ડિયાના વિકેટકીપર-બૅટ્સમૅન રીષભ પંતે (Rishabh Pant) IND vs NZ ત્રીજી ટૅસ્ટમાં 64 રન બનાવ્યા હતા પરંતુ તે પોતાની ટીમને જીત અપાવવામાં ઓછો પડ્યો હતો. 57 બૉલનો સામનો કરતા ડાબા હાથના આ ખેલાડીએ નાવ ફોર અને એક સિક્સ ફટકારી હતી. આ સાથે ભારતના દિગ્ગજ વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા (India vs New Zealand 3rd Test) ફરીથી સારા રન સ્કોર કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા. સુકાની રોહિત 11 રને આઉટ થયો હતો, ત્યારબાદ વિરાટ માત્ર એક રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.

ઑલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદર ભારત માટે બીજા સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો હતો. તેણે પેવેલિયન પરત ફરતા પહેલા 15 બૉલમાં 12 રનની ઇનિંગ રમી હતી. રવિન્દ્ર જાડેજાની પાંચ વિકેટના સૌજન્યથી ત્રીજા દિવસે પ્રથમ સત્રની શરૂઆતમાં ન્યુઝીલૅન્ડને (India vs New Zealand 3rd Test) 174 રનમાં આઉટ કર્યા પછી, ભારતને અહીં જીતવા માટે 147 રનની જરૂર હતી. કુલ મળીને, જાડેજાએ IND vs NZ 3જી ટૅસ્ટ માં કુલ 10 વિકેટો લીધી હતી.

જોકે, ઘરની ટીમને વધુ એક અકલ્પનીય બૅટિંગ પતનનો ભોગ બનવું પડ્યું કારણ કે એજાઝ પટેલની આગેવાની હેઠળના કિવી સ્પિનરો ભારતીય લાઇન-અપમાંથી પસાર થયા હતા. પટેલ, જેમણે પ્રથમ દાવમાં પાંચ વિકેટ લીધી હતી, તેણે વધુ છ ઉમેરીને તેની મૅચની સંખ્યા 11 વિકેટ લીધી હતી. ઋષભ પંત (64) એ સ્મારક લડતનું નેતૃત્વ કર્યું હતું પરંતુ વિકેટકીપર બૅટર (India vs New Zealand 3rd Test) લંચ પછી તરત જ પાછળ કૅચ આઉટ થઈ ગયો હતો અને ભારતીય જીતની તમામ આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું હતું. કિવીઓએ ભારતમાં અનેક વર્ષો પછી જીત મેળવીને નવો ઇતિહાસ બનાવ્યો છે.