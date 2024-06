ICC Men’s T-20I World Cup 2024 Final: રિટાયરમેન્ટને લઈને 37 વર્ષના રોહિત શર્માએ કહ્યું હતું કે તે આ ફાસ્ટ ક્રિકેટ ફોર્મેટમાં યુવા ખેલાડીઓને તક આપવા માંગે છે.

રાહુલ દ્રવિડ અને રોહિત શર્મા

આઇસીસી મેન્સ ટી-20 વર્લ્ડ કપ 2024ની ફાઇનલ (ICC Men’s T-20I World Cup 2024 Final) મેચમાં સાઉથ આફ્રિકાને સાત રનથી હરાવીને ટીમ ઈન્ડિયાને વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીતી લીધો છે. જો કે આ મેચ બાદ ભારતના દિગ્ગજ ખેલાડી વિરાટ કોહલીએ ટી-20 ઇન્ટરનેશનલ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ જાહેર કરી છે. વિરાટ કોહલીના પાછળ પાછળ ભારતીય ટીમના કેપ્ટન રોહિત શર્માએ પણ ટી-20 ઇન્ટરનેશનલ ફોર્મેટમાંથી રિટાયરમેન્ટ જાહેર કરી છે. રિટાયરમેન્ટને લઈને 37 વર્ષના રોહિત શર્માએ કહ્યું હતું કે તે આ ફાસ્ટ ક્રિકેટ ફોર્મેટમાં યુવા ખેલાડીઓને તક આપવા માંગે છે.

હિટમેન શર્માની નિવૃત્તિ (ICC Men’s T-20I World Cup 2024 Final) પર દુનિયાભથી પ્રતિક્રિયાઓ આવી રહી છે, આ સાથે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના હાલના કોચ રાહુલ દ્રવિડે પણ પ્રતિક્રિયા આપી હતી. રાહુલ દ્રવિડને જ્યારે રોહિત શર્માની શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું કે તે રોહિત શર્માને ક્રિકેટર કે કેપ્ટન તરીકે નહીં પરંતુ એક સારા માણસ તરીકે યાદ રાખશે. તમને જણાવી દઈએ કે, રોહિત શર્મા અને રાહુલ દ્રવિડે બંને 2021 માં ટીમના કેપ્ટન અને હેડ કોચ બન્યા હતા અને હવે 2024ના ટી-20 વર્લ્ડ સાથે બંનેનો કેપ્ટન અને હેડ કોચનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થઈ ગયો છે.

રાહુલ દ્રવિડે રોહિત શર્માની નિવૃત્તિ પર કહ્યું, "હું તેને ક્રિકેટ અને કેપ્ટન તરીકે (ICC Men’s T-20I World Cup 2024 Final) ભૂલી જઈશ અને એક માણસ તરીકે યાદ કરીશ. મને પ્રભાવિત કરે છે કે તે કેવો પ્રકારનો વ્યક્તિ છે, તેણે મને કેવો આદર આપ્યો, તેણે ટીમ માટે કેવા પ્રકારની કાળજી અને પ્રતિબદ્ધતા રાખી, તેણે જે પ્રકારની ઊર્જા ખર્ચી અને ટીમને ક્યારેય પાછળ છોડી નથી. મારી માટે તે વ્યક્તિ હશે જેને હું સૌથી વધુ યાદ કરીશ, તે એક મહાન ક્રિકેટર અને મહાન કેપ્ટન છે."

