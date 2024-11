Border Gavaskar Trophy 2024: ભારતના ભૂતપૂર્વ કોચ રવિ શાસ્ત્રીનું માનવું છે કે કોહલી તાજેતરના તેના ફોર્મમાં આવેલી મંદીને દૂર કરશે અને ઑસ્ટ્રેલિયાની સ્થિતિમાં તેનું બેસ્ટ પરફોર્મન્સ આપશે.

કેએલ રાહુલ અને વિરાટ કોહલી (ફાઇલ તસવીર)

ભારત અને ઑસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાતી હાઈ-પ્રોફાઈલ બોર્ડર ગાવસ્કર ટ્રોફી (Border Gavaskar Trophy 2024) ટૅસ્ટ સીરિઝ માટે માત્ર એક એઠવાડિયાનો સામે બાકી રહી ગયો છે. આ મૅચ પહેલા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ભારતનો સ્ટાર ક્રિકેટર વિરાટ કોહલીને કોઈ પ્રકારની ઈજા થઈ હોવાના સમાચાર છે, જેથી તે કંગારુઓ (ઑસ્ટ્રેલિયા) સામેની ટૅસ્ટ મૅચમાં રમશે કે નહીં તેને લઈને બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ ફોર ક્રિકેટ ઇન ઇન્ડિયા (BCCI) અને લોકોમાં ચિંતા છે.

ભારતના સ્ટાર પ્લેયર વિરાટ કોહલીએ (Border Gavaskar Trophy 2024) કોઈ રહસ્યમય ઈજા માટે કથિત રીતે સ્કૅન કરાવ્યું છે. કોહલી, જેણે ન્યુઝીલૅન્ડ સામેની ટૅસ્ટ સિરીઝ રમી હતી, તે શુક્રવારે ભારતની આંતરિક પ્રેક્ટિસ માટે આવ્યો હતો. ધ સિડની મોર્નિંગ હેરાલ્ડ મુજબ, કોહલીની આ ઈજા અને તેની પ્રકૃતિ હજી સુધી અનિશ્ચિત છે પરંતુ એક સૂત્રએ ઑસ્ટ્રેલિયન મીડિયા આઉટલેટને પુષ્ટિ આપી છે કે કોહલીએ સ્કૅન કરાવ્યું હતું.

KL Rahul’s not looking very comfortable after being struck on his right elbow/forearm off a rising delivery. Tried to resume batting by shaking it off but clearly couldn’t. And now leaving with the physio #AusvInd pic.twitter.com/JFivRNx7af