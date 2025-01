Mamata Banerjee shows grief over Maha Kumbh Stampede: મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ તેમના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ X પોસ્ટમાં આ લખ્યું હતું કે, `મહાકુંભમાં નાસભાગની ઘટનામાં મૃત્યુના સમાચાર સાંભળીને હું આઘાતમાં છું. 15 નિર્દોષ લોકો માર્યા ગયા.

મમતા બેનર્જી (ફાઇલ તસવીર)

મૌની અમાવસ્યાના દિવસે વહેલી સવારે ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં મહાકુંભમાં થયેલી નાસભાગની ઘટના બાદ દેશના નેતાઓએ એકબીજા સામે આરોપો કરીને બ્લેમ ગેમ શરૂ કરી છે. પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ નાસભાગ પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. તે બુધવારે લોકોને યાદ અપાવવાનું પણ ભૂલી ન હતી કે ગંગાસાગરમાં તમામ જરૂરી વ્યવસ્થાઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. બીજી તરફ તૃણમૂલ કૉંગ્રેસના સાંસદ સૌગતા રૉયે મહા કુંભ મેળાની વ્યવસ્થામાં ખામીઓનો આરોપ લગાવતા આ ઘટનાની નિંદા કરી છે.

મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ તેમના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ X પોસ્ટમાં આ લખ્યું હતું કે, `મહાકુંભમાં નાસભાગની ઘટનામાં મૃત્યુના સમાચાર સાંભળીને હું આઘાતમાં છું. 15 નિર્દોષ લોકો માર્યા ગયા. હું તેમના શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. અમે ગંગાસાગર મેળામાંથી શીખ્યા છીએ કે આટલી મોટી ભીડ માટે ઉચ્ચ સ્તરના આયોજન અને વ્યવસ્થાપનની જરૂર છે. ખાસ કરીને જ્યારે યાત્રાળુઓના જીવ જોખમમાં હોય.

સીએમએ કહ્યું કે બંગાળમાં ગંગાસાગર મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાં બધું યોગ્ય રીતે કરવામાં આવ્યું હતું. રાજ્ય સરકાર ગંગાસાગરને રાષ્ટ્રીય મેળા તરીકે જાહેર કરવાની માગ ઘણા સમયથી કરી રહી છે. જોકે કેન્દ્રએ હજુ સુધી આ અંગે કોઈ કાર્યવાહી કરી નથી. આ અંગે પણ મમતા એવી ફરિયાદ કરી કે કેન્દ્ર સરકાર કુંભ મેળામાં કરોડો રૂપિયા ખર્ચે છે. અમે કુંભ મેળાને માન આપીએ છીએ, પરંતુ ગંગાસાગરનો મેળો પણ તેનાથી ઓછો નથી. તેમણે ગંગાસાગર મેળામાં રાજ્યના કાર્યની ખૂબ પ્રશંસા કરી છે.

