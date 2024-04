Kangana Ranaut: વિક્રમાદિત્ય સિંહે જણાવ્યું હતું કે, “હિમાચલ એ દેવી-દેવતાઓનું પવિત્ર સ્થળ છે. જે લોકો બીફનું સેવન કરે છે તેઓ અહીં ચૂંટણી લડે તે અહીંની સંસ્કૃતિ માટે ચિંતાનો વિષય છે"

કંગના રનોટની ફાઈલ તસ્વીર

બોલિવૂડ અભિનેત્રી અને આ વખતે મંડીથી ભાજપની લોકસભા ઉમેદવાર તરીકે ઊભી રહેલી કંગના રનૌતે (Kangana Ranaut) તાજતેરમાં જ એક ટ્વિટ કર્યું હતું. એક્ટ્રેસે આ ટ્વિટમાં જણાવ્યું હતું કે તે પોતે ગૌમાંસ કે અન્ય કોઈપણ પ્રકારના રેડ મીટનું સેવન કરતી નથી. આ સાથે જ તેણે જણાવ્યું હતું કે આ શરમજનક છે કે મારા વિશે સંપૂર્ણ પાયાવિહોણી અફવાઓ ફેલાવવામાં આવી રહી છે.

વિક્રમાદિત્ય સિંહે કરી આ વાત પછી ભડકી કંગના

I don’t consume beef or any other kind of red meat, it is shameful that completely baseless rumours are being spread about me, I have been advocating and promoting yogic and Ayurvedic way of life for decades now such tactics won’t work to tarnish my image. My people know me and…