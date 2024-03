ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ ડેપ્યુટી પીએમ લાલકૃષ્ણ અડવાણી (Bharat Ratna LK Advani)ને આજે ભારત રત્નથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા

તસવીર: નરેન્દ્ર મોદીનું એક્સ એકાઉન્ટ

ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ ડેપ્યુટી પીએમ લાલકૃષ્ણ અડવાણી (Bharat Ratna LK Advani)ને આજે ભારત રત્નથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ અડવાણીના ઘરની મુલાકાત લીધી અને તેમને ભારત રત્નથી સન્માનિત કર્યા. આ દરમિયાન તેમની સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખર અને અન્ય મહાનુભાવો હાજર રહ્યા હતા. લાલકૃષ્ણ અડવાણી (Bharat Ratna LK Advani)ની તબિયત ખરાબ હોવાના કારણે શનિવારે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં હાજર રહી શક્યા ન હતા, જે બાદ તેમને તેમના દિલ્હીના નિવાસસ્થાને આ સન્માનથી નવાજવામાં આવ્યા હતા.

આ વર્ષે 5 વ્યક્તિઓને ભારત રત્ન

It was very special to witness the conferring of the Bharat Ratna upon Shri LK Advani Ji. This honour is a recognition of his enduring contributions to our nation`s progress. His dedication to public service and his pivotal role in shaping modern India have left an indelible mark… pic.twitter.com/ijVvAUrvFs