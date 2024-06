બિઝનેસ ક્લાસની સીટ ખોલીઓ તો ફાઈવ સ્ટાર હોટેલનું બેડ બની જાય છે. આ ક્લાસના ફૂડની વાત કરીએ તો ખૂબ જ સારું હોય છે. પણ વિનીત માટે ઍર ઈન્ડિયાની દિલ્હીથી નેવાર્કની ફ્લાઈટમાં જે અનુભવ થયો, તેનાથી બહાર આવી શકતો નથી.

ઍર ઈન્ડિયા (ફાઈલ તસવીર)

જ્યારે ફ્લાઈટ લાંબી હોય તો લોકો શાંતિથી પ્રવાસ કરવા માગે છે. શાંતિ માટે કેટલાક લોકો બિઝનેસ ક્લાસની ટિકીટ ખરીદે છે. આ ક્લાસમાં પૈસા તો ઈકૉનોમીથી લગભગ ત્રણ ગણા વધારે લાગે છે. પણ પ્રવાસ આરામદાયક પણ ખૂબ જ વધારે હોય છે. આ ક્લાસને લગ્ઝરી સાથે પણ જોડવામાં આવે છે. બિઝનેસ ક્લાસની સીટ ખોલીઓ તો ફાઈવ સ્ટાર હોટેલનું બેડ બની જાય છે. આ ક્લાસના ફૂડની વાત કરીએ તો ખૂબ જ સારું હોય છે. પણ વિનીત માટે ઍર ઈન્ડિયાની દિલ્હીથી નેવાર્કની ફ્લાઈટમાં જે અનુભવ થયો, તેનાથી બહાર આવી શકતો નથી. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની તકલીફ વ્યક્ત કરી છે.

ઘટના શું છે

તાજેતરમાં, વિનીતે દિલ્હીથી નેવાર્ક (એઆઈ 105)) સુધીની મુસાફરી કરી હતી, પરંતુ તેણે આ માર્ગ પરની રિટર્ન ટિકિટ માટે પાંચ લાખ રૂપિયા ખર્ચ્યા હતા આ પછી તેણે 15 જૂનના રોજ સવારે 9.22 વાગ્યે તેની પોસ્ટનું શીર્ષક આપ્યું હતું, જે 727.4 હજાર લોકોએ જોઈ હતી.

મુશ્કેલી સાથે શરૂઆત

વિનીતની હવાઈ યાત્રા મુશ્કેલી સાથે શરૂ થઈ. એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ AI 105 પહેલાથી જ 25 મિનિટ મોડી પડી હતી. એરલાઈન્સ દ્વારા તેમને આપવામાં આવેલી બિઝનેસ ક્લાસ સીટ તેમની અપેક્ષા મુજબની ન હતી. તેણે ગંદા કવર સાથે જર્જરીત સીટોની તસવીરો શેર કરી. મામલો ત્યારે વધુ ગંભીર બન્યો જ્યારે તેણે પોતાની સીટ ખોલવાની કોશિશ કરી તો તે ખુલી નહીં. નોંધનીય છે કે જ્યારે તમે બિઝનેસ ક્લાસ સીટ ખોલો છો, ત્યારે તે બેડમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. તેના પર તમે આકાશમાં આરામથી સૂઈ શકો છો. વિનીતે લખ્યું, "ગઈકાલની ફ્લાઈટ કોઈ દુઃસ્વપ્નથી ઓછી ન હતી." "સીટો સાફ ન હતી, જર્જરીત ન હતી અને 35માંથી ઓછામાં ઓછી 5 સીટો કામ કરતી ન હતી. ટેક ઓફમાં 25 મિનિટનો વિલંબ થયો હતો. ટેક ઓફ થયા પછી 30 મિનિટ રાહ જોયા પછી, હું સૂવા માંગતો હતો (3.30 વાગ્યે) અને હું સમજાયું કે મારી સીટ સપાટ પલંગમાં રૂપાંતરિત નથી થઈ રહી, કારણ કે તે કામ કરતું નથી."

ઓછું રાંધેલું ભોજન પીરસાય છે

તે લખે છે કે જ્યારે તે થોડા કલાકો પછી જાગી ગયો, ત્યારે તેણે ખોરાક માંગ્યો. અહીં પણ તેને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સમસ્યાનું કારણ એ હતું કે તેઓને અડધું રાંધેલું અથવા રાંધેલું ભોજન પીરસવામાં આવતું હતું. જ્યારે તેણે ફળો માંગ્યા ત્યારે તે વાસી હતા. તેમણે લખ્યું છે કે ફ્લાઇટમાં તમામ મુસાફરોને સમાન ફળ મળ્યા, જે તેઓ પરત ફર્યા. તેણે લખ્યું છે કે એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટમાં તેને આવો અનુભવ પહેલા ક્યારેય થયો નથી.

મનોરંજન સિસ્ટમ કામ કરતી નથી

આ બધા વચ્ચે જ્યારે તેણે પોતાની સીટ પર લગાવેલ ટીવી સ્ક્રીનને ચાલુ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો તો તે પણ કામ ન કરી શક્યો. વિનીત લખે છે કે તેણે ટીવી ચાલુ કરવાનો ઘણી વાર પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે સફળ ન થઈ શક્યા. ટીવી પર બતાવવામાં આવેલ સંદેશ ‘નોટ ફાઉન્ડ’ ભૂલ. આ પછી તેણે માથું માર્યું. પરંતુ આ છેલ્લું નહોતું, તેણે હજી સુધી સહન કરવાનું હતું.

જ્યારે હું અમેરિકા પહોંચ્યો ત્યારે મેં આ જોયું

આ બધા અપ્રિય અનુભવોમાંથી પસાર થયા પછી જ્યારે તે અમેરિકા પહોંચ્યો ત્યારે એક મોટી સમસ્યા તેની રાહ જોઈ રહી હતી. એરપોર્ટ પર ઉતર્યા બાદ જ્યારે તેણે બેલ્ટમાંથી પોતાનો સામાન ભેગો કર્યો ત્યારે તેને ખબર પડી કે એરલાઈન્સે તેની સૂટકેસ તોડી નાખી છે.

એર ઈન્ડિયાએ શું જવાબ આપ્યો?

એર ઈન્ડિયાએ પણ વિનીતની પોસ્ટનો જવાબ આપ્યો. નિવેદનમાં લખ્યું છે, "પ્રિય સાહેબ, અમે તમારી નિરાશાને સમજીએ છીએ અને તમને થયેલી અસુવિધા બદલ દિલગીર છીએ. અમારા પર વિશ્વાસ કરો, અમે ક્યારેય ઇચ્છતા નથી કે અમારા મુસાફરોને આ પ્રકારનો અનુભવ થાય. અમે તેને વધુ અસરકારક રીતે પ્રકાશિત કરવા માટે આંતરિક રીતે સંભાળી રહ્યા છીએ."

@airindia why did you delete the post ? pic.twitter.com/iq3jqW5sv7 — Vineeth K (@DealsDhamaka) June 15, 2024

ટાટા ગ્રુપમાં પણ કોઈ સુધારો થયો નથી

એર ઈન્ડિયા સાથે આવું પહેલીવાર નથી બન્યું. ભૂતકાળમાં પણ એર ઈન્ડિયા વિશે વિવિધ પ્રકારની વાર્તાઓ કહેવામાં આવી છે. એર ઈન્ડિયાનું લગભગ બે વર્ષ પહેલા વિનિવેશ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કંપની હવે ટાટા ગ્રુપ પાસે છે. ટાટા ગ્રૂપમાં ગયા પછી એવું માનવામાં આવતું હતું કે હવે મુસાફરોને તેમનો હક મળશે. પરંતુ સેવા હજુ સુધરી નથી.