રિલાયન્સ જિયો ઈન્ફોકૉમના ચૅરમેન આકાશ અંબાણી (Akash Ambani)એ બુધવારે ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઑફ ટેક્નોલૉજી બૉમ્બેમાં રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (Reliance Industries) ટેક્નોલૉજી યૂનિટના ફ્યૂચર પ્લાન વિશે જણાવ્યું. તેમણે પોતાના આઈઆઈટી બૉમ્બેના ઈન્વિટેશનને લઈને પણ પોતાના પિતાના રિએક્શનનો ઉલ્લેખ કર્યો.

જ્યારે આકાશ અંબાણી (Akash Ambani)ના પિતા અને રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝના માલિક મુકેશ અંબાણી (Mukesh Ambani)ને ખબર પડી કે આકાશને IIT બૉમ્બેથી ઈનવિટેશન આવ્યું છે તો આ વાત પર તેમને વિશ્વાસ ન આવ્યો. આકાશે જણાવ્યું કે તેમના પિતા હંમેશાં ઈચ્છતા હતા કે હું (આકાશ) એક ઈન્જિનિયર બનું અને IIT બૉમ્બેનો ભાગ બનું, પણ એવું થઈ શક્યું નહીં. એવામાં ઇન્જિનિયરિંગ કૉલેજમાંથી આમંત્રણ આવવું કોઈ સન્માનથી ઓછું નથી.

મુકેશ અંબાણીની શું પ્રતિક્રિયા હતી?

આઈઆઈટી બોમ્બેના ટેકફેસ્ટમાં બોલતા આકાશ અંબાણીએ કહ્યું કે જ્યારે તેના પિતાને ખબર પડી કે આકાશ આઈઆઈટી બોમ્બે જઈને એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં સંબોધન કરવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે તેઓ વિશ્વાસ ન કરી શક્યા. આવી સ્થિતિમાં તેણે શ્લોકા (આકાશ અંબાણીની પત્ની)ને કન્ફર્મ કરવા મોકલી. તમને જણાવી દઈએ કે આકાશ અંબાણીએ બ્રાઉન યુનિવર્સિટીમાંથી અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતકની ડિગ્રી મેળવી છે.

`ભારત જીપીટી` શરૂ કરવાની યોજના

આકાશ અંબાણીએ એન્જિનિયરિંગ કોલેજના ફેસ્ટમાં આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ અને જિયોની ભાવિ યોજનાઓ વિશે પણ વાત કરી હતી. આકાશે કહ્યું કે AI નો અર્થ આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ છે, પરંતુ તેનો અર્થ એ પણ છે કે તમામનો સમાવેશ થાય છે. અંબાણીએ બુધવારે કહ્યું કે દેશની સૌથી મોટી ટેલિકોમ કંપની `ભારત જીપીટી` પ્રોગ્રામ શરૂ કરવા માટે ભારતીય ટેકનોલોજી બોમ્બે સાથે મળીને કામ કરી રહી છે. તે ChatGPT જેવા સ્ટાર્ટઅપ્સ સાથે સ્પર્ધા કરશે.

Jio વિશ્વનું સૌથી મોટું સ્ટાર્ટઅપ છે

આકાશ અંબાણીએ કહ્યું કે, 2024 પરિવાર માટે ખાસ વર્ષ હશે, કારણ કે આ વર્ષે તેમના ભાઈના લગ્ન થવાના છે. તેમણે કહ્યું કે કંપની 5G પ્રાઈવેટ નેટવર્ક ઓફર કરવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે, જ્યાં તે કોઈપણ એન્ટરપ્રાઈઝને 5G સ્ટેક ઓફર કરશે, પછી ભલે તેનું કદ હોય. તેમણે કહ્યું કે Jio ભારતનું સૌથી મોટું સ્ટાર્ટઅપ છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે 19 ડિસેમ્બરના રોજ દુબઈમાં આઈપીએલનું ઑક્શન (IPL 2024 Auction) કરવામાં આવ્યું. ઑક્શન દરમિયાન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (Mumbai Indians)ના માલિક આકાશ અંબાણી (Akash Ambani)ને રોહિત શર્મા (Rohit Sharma) વિશે જોડાયેલા પ્રશ્નનો સામનો કરવો પડ્યો પણ આકાશે ખૂબ જ સમજદારી પૂર્વક રોહિત વિશે પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો, જેને લઈને ચાહકો સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની પ્રતિક્રિયાઓ આપી રહ્યા છે. હકીકતે પ્રેસ સાથે વાત કરતી વખતે શખ્સે સામાન્ય રીતે રોહિત વિશે પ્રશ્ન કર્યો અને કહ્યું કે `રોહિતને પાછો લાવો.` શખ્સનો સવાલ સાંભળીને આકાશ અંબાણીએ રિએક્ટ કર્યું અને રસપ્રદ અંદાજમાં કહ્યું કે, `ચિંતા નહીં કરો તે બેટિંગ કરશે.` જણાવવાનું કે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે સોશિયલ મીડિયા પર આ વીડિયો શૅર કર્યો છે જેના પર ચાહકો પણ પુષ્કળ કોમેન્ટ્સ કરી રહ્યા છે.