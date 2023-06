`બિપરજોય` ( Biporjoy)ની અસર મુંબઈ (Biporjoy Impact Mumbai)માં જોવા મળી રહી છે. ખરાબ હવામાનને કારણે ગઈકાલે સાંજે મુંબઈ(Mumbai)માં ઘણી ફ્લાઈટને અસર થઈ હતી. મુંબઈ એરપોર્ટ (Mumbai Airport)પર ચિંતા અને ગભરાટનું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું

મુંબઈ એરપોર્ટ (ફાઈલ ફોટો)

અત્યંત તીવ્ર ચક્રવાતી તોફાનમાં ફેરવાઈ ગયેલા `બિપરજોય` ( Biporjoy)ની અસર મુંબઈ (Biporjoy Impact Mumbai)માં જોવા મળી રહી છે. ખરાબ હવામાનને કારણે ગઈકાલે સાંજે મુંબઈ(Mumbai)માં ઘણી ફ્લાઈટને અસર થઈ હતી. મુંબઈ(Mumbai)માં ભારે વરસાદ અને ભારે પવનને કારણે બિપરજોય થંભી ગયું છે. મુંબઈ એરપોર્ટ (Mumbai Airport)પર ચિંતા અને ગભરાટનું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું કારણ કે સેંકડો મુસાફરો તેમની ફ્લાઇટ્સ માટે કલાકો સુધી રાહ જોતા હતા. હવામાનની સ્થિતિને કારણે કેટલીક ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી અથવા વિલંબિત થઈ હતી, જ્યારે કેટલીકને તેમના લેન્ડિંગને રદ કરવું પડ્યું હતું.

એર ઈન્ડિયા(Air India)એ ટ્વીટ કર્યું, "અનુકૂળ હવામાન પરિસ્થિતિઓ અને મુંબઈ એરપોર્ટ(Mumbai Airport)પર રનવે 09/27ને અસ્થાયી રૂપે બંધ કરવા સિવાય, અમારા નિયંત્રણની બહારના અન્ય પરિણામી પરિબળોના પરિણામે અમારી કેટલીક ફ્લાઈટ્સ વિલંબિત અને રદ કરવામાં આવી છે. અમને કોઈપણ અસુવિધા માટે અમે ક્ષમાપ્રાર્થી છીએ.અમે વિક્ષેપ ઘટાડવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યા છીએ."

મુંબઈ એરપોર્ટ(Mumbai Airport)પર ઘણા મુસાફરો ખૂબ જ પરેશાન જોવા મળ્યા હતા. કેટલાક મુસાફરો અસુવિધા અંગે ફરિયાદ કરવા માટે ટ્વિટર પર ગયા.

@JM_Scindia sir we are waiting more than 5 hours at Mumbai airport flight time was 11 pm but now due to unavailability of captain/pilot they are saying 4.40 am

Si this relavant they are not providing acomadation too. @DGCAIndia @IndiGo6E pic.twitter.com/KqlwVHQ78N