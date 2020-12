મુંબઈમાં રિમઝિમ વરસાદ: હવામાન વિભાગે કરી 24 કલાક હળવા વરસાદની આગાહી

રવિવારની રાતથી નવી મુંબઈ સહિત રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. અરબી સમુદ્રમાં નીચા દબાણવાળા પટ્ટાની રચનાને કારણે આજે પણ રાજ્યભરમાં વરસાદ ચાલુ રહેશે અને ઠંડીનો પારો અનેક જગ્યાએ વધવાની સંભાવના છે. આજે સવારથી જ મુંબઇ, થાણે, નવી મુંબઇ, પાલઘર, વસઈ-વિરાર અને નાસિકમાં વરસાદ વરસ્યો છે. હવામાન વિભાગે આગામી 24 કલાકમાં મુંબઇ, પુણે અને નાગપુર વિસ્તારમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરી છે.

14 Dec, Rainy Morning 🌧🌧

Mumbai, Thane and NM received light rains in last 6 hrs at most places as seen from rainfall monitoring network with yellow and green spots. Please see the legends for range.

Cloudy sky over Mumbai & around, expected to open up in later part of the day pic.twitter.com/SnqzwiOyRz — K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) December 14, 2020

મુંબઇમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની સંભાવના છે અને ઘણા પરાંમાં હળવા વરસાદના ઝાપટા પડી રહ્યા છે. નવી મુંબઈમાં પણ રિમઝિમ વરસાદ શરૂ થયો છે. રવિવારની રાતથી વરસાદ વરસી રહ્યો છે. આનાથી મુસાફરો માટે કોરોના વાઈરસના સંકટથી વધુ મુશ્કેલ બની ગઈ હતી. મુંબઈમાં પણ વસઈ-વિરાર નાલાસોપારામાં સતત ત્રીજા દિવસે ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે.

Nashik Bhivandi Road today morning🌧🌧🌧

Take care of slippery roads.. 🚗🚚

Poor visibility...Drive slow in Mumbai and Thane too please.

Its raining with mod intensity. pic.twitter.com/IIleCE1UkH — K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) December 14, 2020

આકાશ વાદળી ઘેરાયેલું છે અને હવામાં પ્રચંડ ઠંડી ફેલાઈ છે. ભિવંડીમાં પણ વહેલી સવારથી જ ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. મુંબઈ બજારમાં સવારથી જ વરસાદ પડી રહ્યો છે અને બધે રસ્તા પર કાદવ થઈ ગયો છે. હકીકતમાં, આ અવ્યવસ્થિત ઝરમર વરસાદથી રોગચાળો થવાનું જોખમ વધ્યું છે.

14 Dec Radar Updates.

Movement of clouds towards the coast along with intensification as seen from Radar. Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Palghar Raigad recd moderate rains in last 3,4 hrs. Early morning going to office, pl watch for Weather updates. Please take care.🌧🌧☔☔ pic.twitter.com/e8JHoo4Ivg — K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) December 14, 2020

અરબી સમુદ્રમાં નીચા દબાણવાળા પટ્ટાની રચનાના કારણે રાજ્યના વાતાવરણમાં અચાનક પરિવર્તન આવ્યું છે. નવી મુંબઈના પનવેલમાં વાદળછાયું વાતાવરણ અને મુશળધાર વરસાદ શરૂ થયો છે. સવારે 8 વાગ્યાથી ઝરમર વરસાદ ચાલુ છે. હવે વરસાદનો જોર વધતો જોવા મળશે. હકીકતમાં હવામાન વિભાગે 9 થી 14 ડિસેમ્બર દરમિયાન વાદળછાયું વાતાવરણ અને વરસાદની આગાહી પણ કરી હતી.

Latest satellite image indicating cloudyness over North Konkan region. Light to mod rains expected to continue for next 3,4 hrs.

There could be traffic jams, poor visibility.. Drive slowly as roads could be wet.

Its raining Mumbai Thane around too. pic.twitter.com/tT8KLchfCn — K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) December 14, 2020

પાલઘરમાં છેલ્લા ચાર દિવસથી અવિરત વરસાદ પડી રહ્યો છે અને આજે સવારે 7 વાગ્યાથી પાલઘરના અમુક વિસ્તારમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. કેટલાક વિસ્તારોમા વાદળછાયું વાતાવરણ છે.