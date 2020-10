રિયા ચક્રવર્તીના જામીન પર તાપસૂ પન્નૂએ કર્યું ટ્વીટ, લખ્યું આ...

રિયા ચક્રવર્તી (Rhea Chakraborty)ને સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant Singh Rajput)મામલે જોડાયેલા ડ્રગ્સ એંગલમાં બૉમ્બે હાઇકૉર્ટ (Bombay Highcourt)માંથી જામીન (Bail) મળી ગયા છે. રિયા ચક્રવર્તી (Rhea Chakraborty) સિવાય સુશાંતના સ્ટાફ દીપેશ સાવંત (Dipesh Sawant) અને સેમ્યુઅલ મિરાંડા (Semual Miranda)ને પણ જામીન મળી ગયા છે. રિયા ચક્રવર્તીને એકલાખનાં દંડ પર જામીન મળી છે. બેઇલ મળ્યા પછી 10 દિવસ સુધી તેણે નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજરી આપવાની રહેશે. રિયાએ પોતાનું પાસપોર્ટ જમા કરાવવાનું રહેશે અને તે કૉર્ટની પરવાનગી વગર વિદેશ નહીં જઈ શકે. આ સમાચાર આવ્યા પછી સોશિયલ મીડિયા પર અનેક રિએક્શન આવી રહ્યા છે. બોલીવુડ એક્ટ્રેસ તાપસી પન્નૂએ પણ ટ્વીટ કર્યું છે.

રિયા ચક્રવર્તીના જામીન પર તાપસી પન્નૂએ લખ્યું છે કે, "આશા છે કે તેના જેલમાં રહ્યા દરમિયાન તે લોકોનો ઇગો સંતોષાયો હશે, જેમણે સુશાંત માટે ન્યાયના નામે પોતાના વ્યક્તિગત/પેશાગત અજેન્ડાને પૂરો કર્યો. પ્રાર્થના કરું છું કે તે પોતાના જીવન માટે કઠોર ન બની ગઈ હોય. લાઇફ અનફૅર છે, પણ એટલિસ્ટ છે અને હજી સુધી ખતમ નથી થઈ." તાપસી પન્નૂના આ ટ્વીટ પછી અનેક યૂઝર્સ રિએક્શન્સ આપી રહ્યા છે.

Hope her time in jail has sufficed the egos of a lot of people out there who in the name of justice for Sushant fulfilled their personal/professional agendas.Praying she doesn’t become bitter towards the life she has ahead of her.

Life is Unfair but Atleast it’s not over as yet. https://t.co/TGnbRZSL83