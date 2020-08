સુશાંત સિંહ રાજપૂતે થાઈલેન્ડની ટ્રીપમાં રૂ.70 લાખ ખર્ચ કર્યો હતો: રિયા ચક્રવર્તી

સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant Singh Rajput)ના કેસમાં દરરોજ એક નવી બાબત સામે આવી રહી છે. હવે રિયા ચક્રવર્તી (Rhea Chakraborty)એ એક ચેનલને આપેલા ઈન્ટવ્યૂમાં નવી બાબતો ઉપર પ્રકાશ નાખ્યો છે. આ ઈન્ટરવ્યૂમાં રિયાએ કહ્યું કે, તેની ભૂલ એ હતી કે તે સુશાંતને પ્રેમ કરતી હતી. સાથે જ થાઈલેન્ડની ટ્રીપમાં અભિનેતાએ કરેલા ખર્ચનો પણ ખુલાસો કર્યો હતો.

રિયા ચક્રવર્તીનો બે કલાકનો આ ઈન્ટરવ્યૂ આજે રાત્રે આજ તક પર સાંજે સાત વાગે અને ઈન્ડિયા ટુડે ટેલીવીઝન પર રાત્રે વાગે ટેલીકાસ્ટ થશે. પત્રકાર રાજદીપ સરદેસાઈએ ટ્વીટ કર્યું કે, રિયા ચક્રવર્તીએ આખરે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. તેનું કહેવું છે કે તેની ભૂલ એ હતી કે તે સુશાંતને પ્રેમ કરતી હતી. કોઈ પણ તપાસ એજન્સીને મને પ્રશ્ન પૂછવા દો.

‘My only crime is that I loved Sushant.. let any investigation agency Qs me, I have NOTHING to hide..’ Rhea Chakraborty has finally broken her silence.. the BIG interview of Indian news tv’s ‘most wanted’! All day on @aajtak @IndiaToday #IndiaTodayGrillsRhea