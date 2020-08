SSR કેસ: 'મિસ્ટ્રી ગર્લ' અભિનેતાની PR હોવાનો શિબાની દાંડેકરનો ખુલાસો

અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant Singh Rajput) કેસની તપાસ અત્યારે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (CBI) કરી રહી છે. તપાસ જેમ જેમ આગળ વધી રહી છે તેમ તેમ ફેન્સની આશા વધી રહી છે કે સુશાંત કેસની મિસ્ટ્રી જલદી જ ઉકેલાશે. ત્યારે ગત દિવસોમાં કેટલાંક ફોટો અને વીડિયો સોશ્યલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે જેમાં અભિનેતાના ઘરની બહાર નજરે પડતી 'મિસ્ટ્રી ગર્લ' દેખાય છે. વીડિયો સામે આવ્યાં બાદ 'મિસ્ટ્રી ગર્લ' અંગે અલગ અલગ કહાનીઓ સામે આવી છે. હાલમાં એવી ચર્ચાઓએ જોર પકડયું હતું કે, આ મિસ્ટ્રી ગર્લ અન્ય કોઈ નહીં પણ રિયા ચક્રવર્તીની બહેનપણી અને ફરહાન અખ્તરની ગર્લફ્રેન્ડ શિબાની દાંડેકર (Shibani Dandekar) છે. આ ખબર સામે આવ્યા બાદ શિવાની ખુબજ નારાજ છે. તેણે ટ્વિટ કરીને ગુસ્સો જાહેર કર્યો છે અને સાથે જ 'મિસ્ટ્રી ગર્લ'ના રહસ્યનો પરદાફાશ કર્યો છે.

શિબાની દાંડેકરનું નામ સંડોવાતા તેણે ટ્વીટર પર ખુલાસો કર્યો હતો. સાથે પોતાનો રોષ પણ વ્યક્ત કર્યો છે. અભિનેત્રીએ ટ્વીટ કર્યું છે કે, આ હું નથી કે આ સિમોન પણ નથી. શંકાઓ જાહેર કરતાં પહેલાં ફેક્ટ ચેક કરી લો. આ સુશાંત સિંહ રાજપૂતની PR પર્સન અને તેની આસિસ્ટન્ટ રાધિકા નિહલાની છે. ફેક ન્યૂઝ ફેલાવવાનું બંધ કરો. બહું થઇ ગયું. મારી ખામોશી તમને એ વાતની પરવાનગી નથી આપતી કે આપ જુઠ્ઠુ અને ઘૃણા ફેલાવો.

This is NOT me nor is it Simone! Please fact check before you speculate .. this is his PR person Radhika Nihalani @radhikahuja and her assistant. Stop with the fake news! Enough! My silence doesn’t give you the right to continue spreading lies and hate https://t.co/AyVeelxuel