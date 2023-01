શાહરુખ ખાનની ફિલ્મ પર અભિનેત્રીનું વધુ એક વિવાદાસ્પદ નિવેદન

કંગના રનોટ (ફાઇલ તસવીર)

બોલિવૂડના કિંગ ખાન શાહરૂખ ખાન (Shah Rukh Khan) આજકાલ ફિલ્મ `પઠાણ` (Pathaan)ને કારણે ચર્ચામાં છે. `પઠાણ` ફિલ્મ ૨૫ જાન્યુઆરીએ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ છે. ફિલ્મે પહેલા જ દિવસે બોક્સ ઑફિસ પર અને રેકોર્ડ તોડ્યા છે. સેલેબ્ઝને ફૅન્સ સહુ કોઈ ફિલ્મના વખાણ કરી રહ્યાં છે. `પઠાણ`ને લઈને સ્ટાર્સની પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી રહી છે. ત્યારે કંગના રનોટ (Kangana Ranaut)નું નિવેદન ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. હાલમાં જ કંગનાએ આ ફિલ્મના વખાણ કર્યા હતા, પરંતુ હવે તેનું વલણ બદલાઈ ગયું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. શાહરૂખ વિશે કંગનાનું કહેવું છે કે, ‘`પઠાણ` માત્ર ફિલ્મ હોઈ શકે છે, બાકી અહીં માત્ર જય શ્રી રામ ગુંજશે.’

અભિનેત્રી કંગના રનોટે ટ્વિટર પર પાછા ફરતાની સાથે જ ફરી એકવાર પોતાનું ધારદાર વલણ બતાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. કંગના ફરી ટ્વિટર પર એક્ટિવ થઈ ગઈ છે. તેણે ફિલ્મ `પઠાણ` વિશે એક નહીં પરંતુ અનેક ટ્વિટ કર્યા છે. કંગનાએ આ ટ્વીટમાં લખ્યું છે કે, ‘જે લોકો દાવો કરી રહ્યાં છે કે પઠાણ નફરત પર પ્રેમની જીત છે તેમની સાથે હું સંમત છું પણ કોનો પ્રેમ અને કોની નફરત? ચલો ઠીક છે, કોણ ટિકિટ ખરીદશે અને તેને સફળ બનાવશે? હા, આ છે ભારતનો પ્રેમ, જેમાં ૮૦ ટકા હિંદુઓ વસે છે અને છતાં ફિલ્મનું નામ છે `પઠાણ`. જે દર્શાવે છે કે આપણો પાડોશી દુશ્મન દેશ પાકિસ્તાન અને ISIS સારી છે અને સફળતાપૂર્વક ચાલી રહ્યાં છે. હું માનું છું કે ભારતીય મુસલમાનો દેશભક્ત છે અને અફઘાન પઠાણોથી ખૂબ જ અલગ છે… મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે ભારત ક્યારેય અફઘાનિસ્તાન બનશે નહીં, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે અફઘાનિસ્તાનમાં શું થઈ રહ્યું છે, ત્યાં નરક જેવી પરિસ્થિતિ છે, તેથી ફિલ્મ પઠાણ માટે તેની વાર્તા અનુસાર યોગ્ય નામ છે. ‘ભારતીય પઠાણ’.’

All those who are claiming Pathan is triumph of love over hate,I agree but whose love over whose hate? Let’s be precise, whose is buying tickets and making it a success?Yes it is India’s love and inclusiveness where eighty percent Hindus lives and yet a film called Pathan (cont)