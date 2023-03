નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકી(Nawazuddin siddiqui) લાંબા સમયથી પોતાના અંગત જીવનને કારણે ચર્ચામાં છે. અભિનેતાને તેની પત્ની આલિયા સિદ્દીકી (Alia Siddiqui)સાથે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. એવા સમયે અભિનેતાને લઈ કંગના રનૌત(Kangana Ranaut)એ પ્રતિક્રિયા આપી છે..

કંગના રનૌત

બૉલિવૂડના પ્રતિભાશાળી કલાકારોમાંથી એક નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકી(Nawazuddin siddiqui) લાંબા સમયથી પોતાના અંગત જીવનને કારણે ચર્ચામાં છે. અભિનેતાને તેની પત્ની આલિયા સિદ્દીકી (Alia Siddiqui)સાથે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. આલિયાએ નવાઝ પર ઘણા ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. આ બધા વચ્ચે હવે અભિનેતાએ સમગ્ર વિવાદ પર મૌન તોડ્યું છે. જેના પર અભિનેત્રી કંગના રનૌતે (Kangana Raunat on Nawazuddin) પ્રતિક્રિયા આપી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી નવાઝુદ્દીનની પત્ની સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો અપલોડ કરીને અભિનેતા પર તમામ પ્રકારના આરોપો લગાવી રહી છે અને વર્સોવાના બંગલામાં રોકાણ દરમિયાન નવાઝને જે સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો તે પણ શેર કરી રહી છે. આલિયાએ તાજેતરમાં જ નવાઝ વિરૂદ્ધ બળાત્કારનો કેસ પણ નોંધાવ્યો હતો અને પછી તેને બાળકો સાથે ઘરમાંથી બહાર ફેંકી દેવાનો વીડિયો શેર કર્યો હતો. જે બાદ નવાઝે પોતાનું નિવેદન શેર કરીને આ મુદ્દે મૌન તોડ્યું છે.

નવાઝના નિવેદન પર કંગનાએ પ્રતિક્રિયા આપી હતી

તે જ સમયે નવાઝના આ નિવેદન પર કંગના રનૌતે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે. નવાઝનું નિવેદન શેર કરતા અભિનેત્રીએ લખ્યું, `નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકી આની ખૂબ જરૂર હતી... મૌન હંમેશા આપણને શાંતિ આપે છે... મને ખુશી છે કે તમે આ નિવેદન આપ્યું છે.`

Silence doesn’t always give us peace, @Nawazuddin_S saab, there are many fans and well wishers of yours who care to know your side of the story ? https://t.co/yEwuHXmHCH