નાગ અશ્વિન (Nag Ashwin) દ્વારા દિગ્દર્શિત લેટેસ્ટ ફિલ્મ `કલ્કી 2898 એડી` (Kalki 2898 AD) એ રિલીઝ થતાં જ વિશ્વભરમાં હલચલ મચાવી દીધી છે. આ ફિલ્મમાં પ્રભાસ (Prabhas), દીપિકા પાદુકોણ (Deepika Padukone), અમિતાભ બચ્ચન (Amitabh Bachchan), શાશ્વત ચેટર્જી (Shashwat Chatterjee) અને કમલ હાસન (Kamal Haasan) જેવા ટોચના કલાકારો છે. આ ફિલ્મને અને તેના કલાકારોને વિવિધ ક્ષેત્રોના જાણીતા સેલેબ્સ તરફથી પ્રશંસા મળી રહી છે. ફિલ્મમાં તેલુગુ સુપરસ્ટાર નાગાર્જુન અક્કિનેની (Nagarjuna Akkineni) એ દીપિકાની એક્ટિંગના બહુ વખાણ કર્યા છે. તે સિવાય રજનીકાંત (Rajinikanth) થી લઈને નાની (Nani), એસએસ રાજામૌલી (S. S. Rajamouli) થી લઈને યશ (Yash) સુધી બધાએ કલાકારોની એક્ટિંગના વખાણ કર્યા છે, સાથે જ ફિલ્મના પણ વખાણ કર્યા છે.

ફિલ્મ `કલ્કી 2898 એડી` (Kalki 2898 AD) માં દીપિકા પાદુકોણના વખાણ કરતા નથી થાકતો તેલુગુ સુપરસ્ટાર નાગાર્જુન અક્કિનેની. નાગાર્જુન અક્કીનેનીએ તાજેતરમાં દીપિકા પાદુકોણની પ્રશંસા કરી હતી, ખાસ કરીને આગના દ્રશ્યમાં તેના શક્તિશાળી અભિનય માટે, જેને સમગ્ર વિશ્વમાં ચાહકો દ્વારા પસંદ કરવામાં આવે છે. તેણે કહ્યું, દીપિકા જી, તમે દેવી માતાની જેમ અલૌકિક અને વિશ્વાસપાત્ર દેખાવ છો!’

આ ઉપરાંત નાગાર્જુન અક્કિનેનીએ ફિલ્મ અને તેની કાસ્ટના અભિનયના વખાણ કરતા સોશ્યલ મીડિયા (Social Media) પ્લેટફિર્મ એક્સ (x) જે પહેલા ટ્વિટર (Twitter) તરીકે ઓળખાતું હતું તેના પર એક પોસ્ટ શૅર કરી છે.

